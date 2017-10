Frank en su tinta

CHILPANCINGO vive entre montones de basura. El problema es tan grave que hasta se han registrado buenos “agarrones” en redes sociales entre los defensores y detractores del alcalde Marco Antonio Leyva Mena. Los críticos del presidente municipal priista (que presume ser muy amigo del gobernador Héctor Astudillo Flores) destacan su incapacidad para solucionar el problema, mientras que los jilgueros del edil señalan que “el problema de la basura es responsabilidad de todos” los habitantes de la capital del Estado. Ambos bandos tienen razón. Es cierto, que mantener una ciudad limpia es responsabilidad de sus habitantes, pero también es cierto que es obligación del ayuntamiento garantizar la recolección y destino final de la basura. Se trata de un servicio público que ni siquiera se debe prometer en una campaña electoral, porque de todos modos lo tiene que dar (y bien) el alcalde en turno. El problema de la basura se viene arrastrando en Chilpancingo desde hace algunas administraciones, pero le explotó a Marco Leyva, quien durante dos años como alcalde no ha tenido la capacidad de concretar un relleno sanitario. ¿Por qué no aprovecha su excelente amistad con el gobernador para solucionar el problema? Lo peor del caso es que los montones de basura en las calles de Chilpancingo se han politizado, con el claro objetivo de que esos desperdicios se vean reflejados en contra del PRI en las urnas electorales del 1 de julio de 2018. Pero peor aún, Marco Antonio Leyva parece no darse cuenta y contraataca con el hígado, no políticamente y eso puede ocasionar que “se lleve entre las patas” a su partido…….. FINALMENTE, fieles a su costumbre, los partidos políticos quieren sacar raja de su apoyo a los damnificados por el los sismos de septiembre. Primero se escondieron, porque la ciudadanía los rebasó (al igual que al gobierno) en solidaridad con los damnificados, pero después de sus “cuartos de guerra” aparecieron para “ayudar” y buscar con esa “ayuda” que la gente vea que son los buenos de la película. Los partidos políticos están en lo suyo y les valen 10 hectáreas de pepino quiénes y cuántos hayan muerto por los fenómenos naturales. Ellos solamente piensan en el proceso electoral de 2018. Lo que en realidad les interesa es cómo lograr que los damnificados y sus familias voten por ellos el 1 de julio del próximo año. Por eso se descalifican y se desgañitan diciendo “Yo doy 52 millones de pesos”, “Yo doy 100 millones”, “Yo doy 200 millones”, “Yo doy todas mis prerrogativas”, etcétera y los etcéteras exagerados que se les ocurrieron. Lo interesante será ver si cumplen. Y si cumplen, también será interesante ver cuántos damnificados se convierten en votos……. ALEJANDRO Hernández Lotzin (excelente orador originario de Huitzuco) será el nuevo presidente del Icadep (del PRI) en Guerrero, mientras que Tania Jiménez Mastache será la nueva dirigente de la ONMPRI en Iguala…….. POR CIERTO, el fin de semana tomarán protesta los nuevos integrantes de comité municipal del PRI en Iguala, luego de que se han cubierto todas las carteras…….. SIMPLE dato: México es un país en proceso de envejecimiento. En tres décadas la población mayor de 60 años casi se triplicará. En el año 2050 tres de cada 10 mexicanos pertenecerán a ese sector…….. PUNTO.