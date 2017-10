Edición de plata

Rafael Nadal y Venus Williams encabezan el Abierto Mexicano de Tenis 2018, en Acapulco

Ciudad de México, Octubre 4.- El español y uno del mundo, Rafael Nadal, junto a los hermanos alemanes Alexander y Mischa Zverev y la estadunidense Venus Williams, estarán presentes en la XXV Edición del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) a celebrarse del 26 de febrero al 3 de marzo de 2018 en Acapulco.

Nadal, campeón del torneo en 2005 y 2013, buscará sacarse la espina que le quedó en la edición anterior cuando fue derrotado sorpresivamente en la final por el estadunidense Sam Querrey, semifinalista en la pasada edición de Wimbledon y quien regresará a Acapulco para defender su título.

El torneo que celebrará sus 25 años de vida, también contará en el cuadro principal con figuras de la talla del austriaco Dominic Thiem, campeón de 2016, el japonés Kei Nishikori, el argentino Juan Martín del Potro y los ex campeones del certamen David Ferrer y Nicolás Almagro.

La lista completa de jugadores para el certamen se dará a conocer a principios de febrero y entre ellos todavía podría haber una gran sorpresa como se dio en la edición anterior, ya que Mextenis, empresa organizadora del torneo, está a la espera de ver la evolución de la lesión del serbio Novak Djokovic.

Habría que ver cómo está en su regreso al tenis, los wild cards están ahí y hay que esperar a ver qué es lo que procede, y si no sé nos da nada más, pues ya tenemos al uno del mundo, al campeón defensor y jugadores de la NextGen (próxima generación) y pues en ese sentido no vamos a fallar y vamos a tener un gran torneo”, aseguró el director del AMT, Raúl Zurutuza.

La venta de boletos para la XXV edición del AMT ya inició para tarjetahabientes de HSBC, uno de los patrocinadores del torneo y la venta al público en general comenzará a partir del 11 de octubre.

Además Zurutuza comentó que todas las entradas para el torneo de qualy, que se jugará el 24 y 25 de febrero, serán donadas a instituciones que ayuden a los afectados tras los sismos de septiembre en la República Mexicana.

Hay un proyecto de Grupo Pegaso en Oaxaca y Guerrero que serán los destinos de este recurso y lo vamos a anunciar en la semana del torneo cuánto fue lo que se recaudó, y que será la taquilla sábado y domingo de la calificación y vamos a tener una gran respuesta de todo el público”, comentó.

Dentro de la presentación del torneo estuvo el fundador del AMT, el expresidente de la Federación Mexicana de Tenis, Jesús Topete, quien relató la emoción que le da el ver la forma en que ha crecido el certamen.

El momento para mí es de alto impacto emocional porque me remonta a recordar cómo nació esto, cómo lo negociamos, cómo se buscó un evento de este tipo que en aquél entonces tenía una clasificación de International Series y ahora es un ATP 500”, expresó Topete. “He estado recordando todo lo que pasamos, pero merece un reconocimiento Grupo Pegaso que han llevado el torneo al nivel en el que está, y es uno de los mejores eventos de México”.