Dictámenes señalan que no existe riesgo en escuelas de Chilpancingo

El secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador reportó 354 viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, así como 85 templos religiosos dañados, la mayoría ubicados en las regiones Norte y Montaña.

Dijo que de las escuelas afectadas, por lo menos 157 tienen “compromiso estructural”; es decir, afectaciones serias que ameritan reconstrucción parcial o total, particularmente en la región Norte.

“Muchas escuelas no entran a un proceso de reconstrucción porque no tienen problemas, sí grietas por revoques o juntas de paredes, pero no hay compromiso estructural, y son las primeras que se están notificando”, dijo.

Comentó que esas escuelas están siendo atendidas por autoridades del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), de su simular de Guerrero, así como de la Secretaría de Educación (SEG).

Mayares precisó que las escuelas afectadas en la región Centro, particularmente en Chilpancingo, donde padres de familia se niegan a reanudar labores en sus escuelas, se deben a la “falta de mantenimiento” y no por el sismo.

“Las dictaminaciones que tenemos es que no representan un riesgo (sic)”, dijo, y agregó que están recorriendo las escuelas y entregando cédulas de evaluación respaldadas por el Centro Nacional de Desastres Naturales (Cenapred), en las cuales se determina si hay o no daño estructural.

Aunque precisó: “son 12 mil 300 escuelas, no podemos estar entregando un dictamen por escuela. Ahora, si los padres de familia no tienen confianza del dictamen, pueden contratar un Director Responsable de Obra (DRO)”.

Agregó que si los padres consideran que las escuelas no reúnen las condiciones de seguridad, que no lleven a sus hijos a clases, en tanto las autoridades cubren el cien por ciento de la evaluación.

NO SE ESTÁN MAL UTILIZANDO LLAS DESPENSAS DEL FONDEN

Por otra parte, el funcionario estatal, rechazó que se estén mal utilizando las despensas que llegan del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para apoyar a las familias afectadas por el sismo y por el huracán “Max”.

El funcionario refirió que las fotografías y los videos publicados por la revista Proceso sobre el mal uso de los apoyos, corresponden a la contingencia que provocaron los fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel”, en septiembre del 2013.

“Esas fotos que se han publicado son del 2013 y 2014. Los videos son del 2015, de cuando recibimos la administración, en esa bodega había insumos de años anteriores”, refirió el funcionario.

Señaló que tienen el compromiso y la instrucción del gobernador Héctor Astudillo Flores “de cuidar cada detalle” entre la recepción, distribución y destino final de las despensas e insumos de apoyo que llegan a la entidad.

Explicó que el volumen de la ayuda que llegó a Guerrero rebasó la capacidad de las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil y que por eso rentaron dos bodegas que se han utilizado como centros de transferencia.

Esto, con el “único objetivo de tener bien resguardado el insumo para que no se eche a perder, por eso los tenemos bien resguardados y la entrega seguirá siendo muy rápida y muy puntual”.

Mayares explicó que las despensas y los insumos se han entregado con puntualidad en los 48 municipios afectados tanto por las lluvias como por los sismos del 7 y 19 de septiembre en todas las áreas afectadas.

“Antes, los manejos (de los insumos) se hacían después de 72 horas, pero ahora se está entregandon 24 horas después de cada contingencia. Son manejos cuidados y por eso recurrimos a estas bodegas, porque no podemos permitir que se mojen”, dijo.ción.