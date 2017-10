Denuncian bajas ventas locatarios reubicados del mercado municipal

Iguala, Gro., Octubre 3.- Comerciantes y consumidores del Mercado Municipal "Adrián Castrejón" lamentaron que a consecuencia de la lentitud de los trabajos de demolición del tanque de agua elevado, las ventas cayeran hasta un 50 por ciento y que por ello no asistan a este centro de abasto a realizar sus compras por temor a que se desplome y atente contra su integridad física.



Este lunes y a dos semanas de que el tanque de almacenamiento de agua del mercado municipal resultara dañado por el sismo del 19 de septiembre, aún no han sido concluidos los trabajos de demolición que se realizan en la calle de Galeana esquina con Juan R. Escudero.



Al consultar a los comerciantes de la nave central, señalaron que sus ventas bajaron hasta un 50 por ciento debido a que está cerrada la entrada principal al mercado y por ende los consumidores no asisten a comprar por el temor de que se desplome la estructura del tanque o algún material caiga mientras trabajan en la demolición.



Además de que es complicada la distribución de agua potable, por ello urgen a las autoridades a que se agilicen los trabajos de demolición y con ello ya se tenga contemplado un proyecto para la construcción de un depósito de agua que suministre a los locatarios del vital líquido.



“Es necesario que se agilicen los trabajos para empezar a reactivar la nave central y con ello se reactive la circulación al transporte público a fin de que haya acceso hasta este centro de abasto”, expusieron.



La propietaria de la fonda de comida “Minerva”, Rafaela Garcés, manifestó que sus ventas han bajado, que pocas personas asisten a las fondas a comer, por lo que hizo un llamado al presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, para que el personal de la constructora agilice los trabajos para demoler el depósito de agua que resultó colapsado y así, poder reinstalarse en ese lugar, “no podemos seguir vendiendo allá, porque está el depósito y es un peligro para nosotras”.



Agregó que aparte de que están en un lugar donde las condiciones no son favorables para la venta, están a la intemperie, “si no es la lluvia, es porque da mucho el sol, yo creo que por eso la gente no quiere comer aquí porque no se sienten cómodos”.



A la demanda se sumaron los vendedores de temporada del Día de Muertos debido a que expendían sus productos en el área del estacionamiento y ahora está ocupada por los comerciantes establecido.



Ante ello, los comerciantes fijos de temporada y consumidores exigen a las autoridades municipales agilicen los trabajos de demolición del tanque de almacenamiento y les den alternativas para que no tengan mayores pérdidas en sus ventas.



Entrevistado por separado, el administrador del mercado, Adrián Vilches Cabrera, reconoció que varios comerciantes que estaban instalados en la calle de Galena, cerca del depósito de agua, han acudido a su oficina para solicitarle un cambio de lugar, debido a que no venden su mercancía y están en un lugar donde las condiciones no son favorables, “yo les dije que se fueran a La Rampa, pero no quisieron, ahora me dicen que compraron algunas láminas para adaptar su negocio, pero en La Rampa tenían todo”.



Viches Cabrera justificó que no es problema de él que no se haya terminado la democión del depósito de agua, “nos dijeron que de uno a tres días y es la fecha que no han culminado”, asimismo, añadió que Protección Civil junto con Obras Públicas, les notificarán cuando el área afectada esté en condiciones para poder reubicar a los comerciantes a sus lugar de origen.