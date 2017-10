Siendo el principal colaborador del mandatario estatal, Héctor Astudillo Flores, su tocayo y secretario estatal de Administración y Finanzas, Héctor Apreza Patrón, continúa realizando giras de trabajo a los pueblos que resultaron damnificados por sismos y tormentas tropicales. Pero siendo leal a sus orígenes, Apreza no se olvidó de sus paisanos radicados en Olinalá y realizó una visita de trabajo, para llevar apoyos y evaluar los daños que sufrieron nuestros paisanos de ese hermoso municipio.

Siguiendo las instrucciones del Gobernador, el Secretario de Finanzas realizó ayer lunes una gira por los municipios de la Costa Chica que resultaron más golpeados por el huracán Max, llevando apoyos, tanto alimenticios como de reconstrucción: láminas para los techos de las tantas viviendas que los perdieron ante la fuerza del agua y viento que les llevó Max con toda su mala voluntad. La sencillez y buen carácter del licenciado Héctor Apreza, le ganan el saludo y cariño de los guerrerenses que hablaron con él y lo saludaron durante esta gira. Lamentablemente, esa sencillez no la tienen todos los colaboradores de un hombre sencillo y cordial como el jefe, Héctor Astudillo Flores.

AGE; BUENOS RESULTADOS.

Con el objeto de cumplir con la norma y a la vez, poner el ejemplo a todos los servidores públicos, el auditor General del Estado, Alfonso Damián Peralta, asistió al Congreso local para hacer entrega de su informe de resultados sobre la Cuenta Pública 2016, documento que recibieron los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Eusebio González Rodríguez (presidente), así como Samuel Reséndiz Peñaloza (presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la AGE) y Silvia Romero Suárez, secretaria de la misma.

Acompañado por los auditores Especiales, Alfonso Damián Peralta resaltó el mejoramiento sustancial que han experimentado las autoridades municipales, judiciales, estatales, dependencias para estatales, quienes en el año a informar, la gran mayoría cumplieron en tiempo y forma con sus informes semestrales. Esto desde luego, tiene mucho que ver con los cursos de capacitación que realizó la AGE previamente y a la excelente coordinación que existe entre el auditor General del Estado, y los cinco Auditores Especiales.

CHILPANCINGO; EL CULPABLE REAL DE LA BASURA.

Mientras que la sociedad de Chilpancingo y sus autoridades andan como chivos en cristalería, por el problema de la basura que se acumula en calles y avenidas, el verdadero autor de que este problema se haya convertido en el “Dios te salve María” de los capitalinos, se la pasa riendo a tambor batiente, porque sus malas intenciones tienen excelentes resultados.

Chilpancingo no tiene porqué sufrir de esta manera el problema de la basura acumulada, en la que se ataca a la autoridad por su presunta falta de capacidad; pero también a la gente que tira sus bolsas de residuos en las calles y avenidas. Quienes hacen esto no tienen tanta culpa, porque si no pasan los camiones recolectores, obviamente buscan como deshacerse de esta. La autoridad tampoco es responsable por completo, ya que si no se cuenta con un relleno sanitario para depositar la basura, poco pueden hacer al respecto.

Cuando el actual Delegado del ISSSTE, Mario Moreno Arcos, era presidente Municipal de Chilpancingo, tenía el problema de conseguir un terreno para instalar el nuevo relleno sanitario, porque el de “La Cinca” estaba rebasado por completo. Mario consiguió un lote ideal en la parte alta, cerca de Amojileca; pero lidercillos baratos y radicaloides, se opusieron pese a que crearía más de ochenta empleos fijos para los habitantes de esa zona.

Ante el rechazo manifiesto, el alcalde Moreno Arcos compró un terreno idóneo en la comunidad de Matlalapa, municipio de Tixtla, donde se invirtieron más de tres millones de pesos para construir una celda emergente que reúne todos los requisitos. Se trata de un relleno sanitario ideal para Chilpancingo, Tixtla y Zumpango, que además crearía muchos empleos fijos para la gente de Matlalapa, quienes además tendrían energía eléctrica gratuita. Se firmaron todos los convenios con las autoridades de Tixtla y todo quedó listo.

En ese sentido, el alcalde Marco Antonio Leyva Mena recibió de Mario Moreno la silla municipal con el problema de la basura totalmente resuelto. Siguiendo los trámites correspondientes, el alcalde capitalino realizó un viaje a Monterrey con las autoridades de Matlalapa y Tixtla, para conocer cómo operan los rellenos sanitarios modernos. Sin embargo, de la noche a la mañana el alcalde tixtleco, Hossein Nabor Guillén, se desdijo de lo que había aceptado y al son de “ni maíz palomas”, se opuso a que funcionara el relleno de Matlalapa.

A este político perredista, novato y soberbio, no le importó que el pueblo de Chilpancingo sufriera con la acumulación de basura y con tal de fregar al priísta Marco Antonio Leyva y echarle al pueblo encima, buscando desacreditarlo para que su partido gane la capital en el 2018, se ha mantenido sordo y necio, negándose a que Matlalapa opere, esto a pesar de que Tixtla también tiene serios problemas con la acumulación de basura.

En lugar de atacar con golpes bajos y altos al alcalde capitalino, es necesario que las organizaciones sociales de Chilpancingo se organicen, para exigir que Hossein Nabor Guillén termine con su politiquería barata y deje de estorbar para que Chilpancingo pueda usar su relleno sanitario, en tierras que son de su propiedad. Si no fuera porque otro Alcalde Perredista: el de Zumpango de Neri, tiene auténtica mística de servicio y quiere a los Chilpancingueños, autorizó que se utilice su relleno sanitario para depositar las 300 toneladas que produce la capital, las cosas estarían de la fregada. Atención.

