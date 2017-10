Frank en su tinta

LO ANUNCIÓ el presidente Enrique Peña Nieto el sábado en Taxco y lo confirmó el gobernador Héctor Astudillo Flores el domingo en Atenango y Huitzuco: En cuatro meses quedará lista la reconstrucción de viviendas en los municipios afectados por el sismo del 19 de septiembre. Es decir, el 30 de enero de 2018 los damnificados por el terremoto estrenarán casas. Y es que, si existen los suficientes recursos (que los hay en el Fonden), pero sobre todo si hay disposición del gobierno federal, el plazo es el razonable. El detalle es que haya disposición de hacer la reconstrucción y no pase como en 2013, cuando funcionarios federales y constructoras se robaron literalmente el dinero que era para el Plan Nuevo Guerrero. Incluso, en Atenango del Río, el municipio más afectado por el sismo, hay pobladores que todavía esperan con su folio de la Sedatu en mano la vivienda prometida, que se llevó el río crecido por las lluvias de Ingrid y Manuel…….. DESDE el pasado domingo los presidentes municipales de Guerrero han empezado a saludar con el “Menos Días”. Y es que el 1 de octubre inició su tercer y último año de gobierno, lo que llaman coloquialmente como la cuenta regresiva. En efecto, muchos alcaldes se irán antes del cargo, porque serán candidatos en las elecciones del domingo 1 de julio de 2018. Y es que unos se quieren reelegir, otros quieren ser diputados locales, algunos buscan una diputación federal y unos cuantos hasta sueñan con ser senadores. De todos los aspirantes, solamente unos cuantos serán los elegidos, porque el pueblo no está dispuesto a tropezar con la misma piedra……… POR CIERTO, el 27 de octubre próximo el gobernador Héctor Astudillo Flores cumplirá también dos años en el cargo. Este lunes adelantó que el acto por el informe será austero, debido a las circunstancias que vive el Estado. Para Astudillo no ha empezado la cuenta regresiva, porque su mandato concluye hasta el 2021. Es más, será uno de los actores más importante en el proceso interno del PRI para seleccionar a los candidatos a los diversos cargos de elección popular en 2018. Esto quiere decir que por Casa Guerrero pasarán las listas de aspirantes que deberán ser palomeadas para que aparezcan en las boletas del 1 de julio. Habrá encuestas, pero en la decisión final para las candidaturas también influirán las negociaciones entre los líderes priistas de Guerrero, encabezados por Héctor Astudillo, René Juárez Cisneros, Manuel Añorve Baños y Rubén Figueroa Alcocer……. IGNACIO Ocampo Zavaleta sigue apareciendo como el priista mejor posicionado para recuperar la presidencia municipal de Tepecoacuilco en las elecciones del próximo año. Y es que el actual Delegado de Gobierno en la Región Norte no ha dejado de tener el contacto con la gente de su municipio. Se da tiempo para cumplir cabalmente con su cargo estatal y para atender peticiones de los habitantes de los pueblos de Tepecoa…….. EL ALCALDE de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, presentará el próximo domingo su Segundo Informe de Gobierno. El acto será a las 11 de la mañana en la famosa plaza Eutimio Pinzón, ubicada frente al también legendario palacio municipal……. SIMPLE dato: Este miércoles (4 de octubre) será inaugurado en Iguala el Festival Yohuala 2017 y posteriormente se realizará el tradicional desfile del Día de los Locos. ¡Es la fiesta de los igualtecos!........ PUNTO.