Palabrerío

El pobre seguirá siendo pobre, no hay manera de que deje de serlo, no hay solución a la mano para resolver este abismal problema, pero al menos los gobernantes deberían de dejar de pasar por encima de ellos pisoteándolos en sus derechos básicos y hasta en su dignidad.

Para abatir la pobreza nada se ha hecho fuera de lo habitual, de lo invariable, de lo que la rutina demagógica impone. El pobre vive de ilusiones en una casi imperceptible lucha silenciosa por no perecer, alejada de la realidad de su verdadera catástrofe en cuanto a las causas.

Los gobernantes pasan frente a los pobres como si nada, haciendo comentarios comunes y cotidianos que no van hacia ningún lado concreto, sino tan solo a la simulación del deber cumplido.

Los políticos sólo se encogen de hombros y sacuden la cabeza despreocupadamente ante la pobreza del país. En las calles por donde no pasa la esperanza, cuando el político se digna a pasar para bañarse un poco de pueblo con su sonrisa de utilería, se topará con esos ojos tristes y mansos que ya no saben cómo expresar que necesitan ayuda humanitaria y no demagógica.

Sacar de la pobreza a millones de mexicanos es ya tan solo un recuerdo de antiguos ideales independentistas o revolucionarios, hechos pasados que se festejan porque quedaron a más de 200 y de 100 años, sin la mínima posibilidad de volverse a repetir. ¿Qué pasaría si un Hidalgo, Morelos, Villa o Zapata surgieran en la actualidad? Seguramente no tendrían cabida en ningún partido político, ni siquiera en el de López Obrador.

Los pobres de México están como si despertaran en plena oscuridad sin saber de dónde proviene su inseguridad material, lo que limita su posibilidad de volcarse hacia una revolución social, porque la oscuridad de sus vidas es materialmente inexorable, como si fuera una eterna vigilia condenatoria sin la mínima misericordia de gobernantes y líderes religiosos, con una angustia que no se va y que seguirá ahí hasta el último minuto de cada día.

Los que están en medio de estos dos extremos, los de la controvertida clase media baja, perciben la imagen de un pueblo como dormido, y justifican su apatía de no hacer conciencia de sus lazos sociales que los unen aunque no quieran, porque están más cerca de ellos que de los de arriba, diciendo simplemente: Están pobres porque quieren, porque son flojos. No buscan las causas de la pobreza, solamente descalifican a quienes la padecen.

Pero los pobres siguen ahí sin que nadie se apiade de ellos, esperando que llegue como por inercia una especie de expiación que los libere de esa condena que los mantiene en esa triste condición, para purificarse de las culpas de las cuales no entiende sus causas. Ahí está, con una respiración casi sin ruido, apenas perceptible, como si existieran en un enfermo estado de vida latente, a veces revolcándose con los estertores de la impotencia y con la esperanza seca de desesperación.

Los pobres viven una vida como de pesadilla, aspirando bocanas de desesperanza, con la única certeza de que el siguiente día podría ser peor del que está viviendo, frágil y desvalido.

CONTAMINADO POR TANTA PUBLICIDAD de los políticos en los medios de información, me encierro en mi cuarto de contemplación, apago la luz y cierro los ojos, me relajo, entonces comienza a llegar a mí el recuerdo de su voz suave y lasciva, sus insinuaciones dubitativas, su respiración ligeramente agitada, pero eso no hace que desee imaginarla en el desenfreno ni en su lasitud inexpugnable, mucho menos entre las llamas de la concupiscencia y el delirio de la carne, sino en su máxima expresión de sacerdotisa beligerante, santiguando mis apostasías con su belleza proletaria, dándole sentido a esta existencia fragmentaria que no cuaja con la alta burocracia política que nos chinga la vida cotidianamente.

