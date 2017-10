¡Imparable!

San Juan se mantiene invicto tras derrotar 2-1 a Cañeros, en la fecha 11 de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Octubre 3.- El equipo San Juan, actual tricampeón de Juvenil “A” de la Liga Amateur de Iguala, sigue dejando en claro que el que quiera su corona tendrá que hacer mucho más que entregarse al cien en cada cotejo, ya que en su duelo de la fecha 11 del Apertura 2017-18 logró recuperarse de una anotación tempranera para terminar liquidando 2-1 a Cañeros, este resultado para los “rayados” lo hizo llegar a 25 puntos y todavía con 2 juegos pendientes que de ganarlos podrían catapultarlos como líderes e invictos.

La necesidad de victoria por parte de Cañeros provocó que se fueran al frente con todo, la enjundia que le imprimió en los primeros minutos fue clave para que lograra llegar a su objetivo con el 1-0 que firmó Miguel Salgado al minuto 16, pero los “rayados” tras recibir el gol se pusieron como energúmenos, ya que no estaban dispuestos a dejar en esta jornada su invicto.

Pese a tener llegadas en todo el primer tiempo, no lograron su propósito tras el buen trabajo defensivo de la defensiva “leonesa”, pero en el regreso a la cancha la ofensiva del “barrio bravo” fue otra, primero se encargó de tener la posesión de le pelota y poco a poco fue gestando llegadas hasta que al minuto 55, Carlos Díaz hizo el 1-1 que le puso más sabor al encuentro.

La enjundia que le imprimieron los dirigidos por Said Dirzo fue fundamental para que lograran darle vuelta al marcador, Christopher Varela al minuto 65 se vistió de héroe para finiquitar este triunfo que mantiene a los “sanjuaneños” en el segundo puesto del certamen.

En mas resultados de esta jornada, Reforma sacó la casta y se llevó la victoria de 5-1 sobre el Uda Dukla; Preventivos no se detuvo ante nada y goleó 17-0 al San José y Covivesa se impuso por default a Barrio de las Flores; el resto de los duelos no se jugaron por el mal estado de las canchas debido a la lluvia que cayó el viernes por la noche y madrugada del sábado.