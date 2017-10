Directo a la gran final

Five está de regreso en un duelo por el campeonato de Primera Femenil, tras vencer 39-30 a la quinteta de Mavs 2 en semifinales

Iguala, Gro., Octubre 3.- Una vez más el conjunto de Five estará jugando por el campeonato de la categoría de Primera Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala y para lograr su propósito el cuadro “rojo” tuvo que emplearse a fondo para derrotar en semifinales a Mavs 2, que peleó hasta el último suspiro de esta reyerta que se detuvo con un 39-30 que las deja listas para buscar una estrella en la gran final.

El juego dinámico que desarrolló Five en el certamen hizo acto de presencia en este cotejo, penetraciones y una serie de tiros fueron fundamentales para que se fueran al frente con un abultado marcador de 14-2, este resultado fue clave para el conjunto “rojo”, ya que se motivó más de cara al cierre de la contienda.

En el segundo capítulo del cotejo el conjunto de Five mantuvo el orden para seguir atacando, pero Mavs 2 no se dejó sorprender y con tiros de tres y algunos de línea tuvo un regreso espectacular que las puso cerca de tomar la ventaja por primera vez en el cotejo y al término de 20 minutos el marcador decía 22-18 todavía en favor de la causa “roja”.

Para el tercer llamado a la duela el conjunto de Mavs 2 salió a todo o nada, la desventaja que tenía las obligaba a dar más para llevarse la victoria, pero la experiencia de Five volvió a hacerse presente en la contienda para mantener las cosas en su favor con un 31-24.

En el último cuarto de esta semifinal se esperaba más del conjunto “azul” de Mavs 2, pero poco a poco se fue desmoronando hasta ceder terreno y caer con pizarra de 39-30, lo que las pondrá a jugar la gran final de Primera Femeniol el próximo sábado por la noche.