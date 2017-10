Reconstrucción de viviendas tardará 4 meses: Astudillo

En gira de trabajo por Huitzuco y Atenango, el gobernador Héctor Astudillo, anunció un programa de autoreconstrucción, con el que las familias recibirán un apoyo para arreglar sus casas

Huitzuco, Gro., Octubre 2.- En una gira de trabajo por los municipios de Huitzuco y Atenango del Río, el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y del gobierno estatal es que todas las familias que tuvieron daños en sus viviendas reciban los apoyos para la reconstrucción de sus casas.

Asimismo, señaló que se continúan entregando apoyos a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre sin ninguna distinción y manifestó el apoyo y compromiso hacia los afectados para no dejarlos solos y seguir trabajando en la reconstrucción de su patrimonio.

En Huitzuco de los Figueroa, acompañado de su esposa, Mercedes Calvo, Astudillo Flores recordó que en la visita del presidente Enrique Peña a Taxco, informó que para los que tengan afectaciones en viviendas habrá un programa de autoreconstrucción, mediante el cual, las familias recibirán un apoyo para arreglar sus casas.

El mandatario estatal mencionó: “Quiero que sepan que hay la disposición y determinación del gobierno federal para ayudarnos en la autoreconstrucción de viviendas con daños totales y parciales y el presidente Peña dijo que en cuatro meses se podría avanzar fuertemente en este tema”.

El gobernador anunció que mañana martes a las familias afectadas se les entregará un apoyo mediante el programa de Empleo Temporal. “Los vamos a apoyar, no se desesperen, vamos a levantar las viviendas, por eso es importante que el censo se haga con una gran precisión, para que sepamos el tamaño del apoyo”.

Destacó también que se van a reparar los templos que sufrieron daños por el sismo del 19 de septiembre y que tan solo en la región Norte suman 85 iglesias afectadas.

Respecto al tema de salud en el municipio, el secretario Carlos de la Peña, informó que siguen los trabajos de remodelación y ampliación del hospital de Huitzuco, además el centro de salud será sustituido.

El director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), informó que se rehabilitó el sistema de agua potable del municipio, en beneficio de más de 17 mil 500 personas, además de que se cambió la trayectoria para que la tubería ya no pase por el río, que es lo que provoca que colapse.

El alcalde de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, destacó la pronta intervención del gobernador Astudillo, pues recordó que los visitó en las primeras horas después del sismo para verificar los daños y brindar el respaldo a los habitantes de este municipio.

Comentó que después del sismo y al hacer las evaluaciones preliminares, en el sector educativo, de 98 escuelas de los diferentes niveles en el municipio, 44 presentaron daños, lo mismo que 744 viviendas resultaron afectadas, de las cuales, 98 son pérdida total, 355 con daños severos, 239 con daños medios y 57 con daños menores.

VISITA ASTUDILLO ATENANGO DEL RÍO POR CUARTA VEZ

En su cuarta visita a esta localidad, el mandatario estatal manifestó su apoyo y compromiso hacia los afectados para no dejarlos solos y seguir trabajando en la reconstrucción de su patrimonio.

Astudillo Flores dio a conocer que derivado del encuentro en Taxco de Alarcón con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometio, en trabajo conjunto, para que en cuatro meses las viviendas sean construidas. Anunció que se empezarán a contabilizar a través de un censo final de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En el tema educativo destacó que se continuan seleccionando y acondicionando aulas provisionales para que los niños y niñas no pierdan clases en ese municipio. “Las escuelas que no estén en condiciones de ser utilizadas, sencillamente no se van a utilizar”, indicó Astudillo Flores.

En torno a los inmuebles históricos, como las tres iglesias del siglo 16 con las cuenta Atenango del Río, mencionó que también se han instruido en coordinación con el gobierno federal en colaboración con el Instituto Nacional de Historia y Antropología (INAH) para llevar a cabo su reparación.

Durante el acto, el mandatario entregó apoyos emergentes del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y del DIF Guerrero que encabeza Mercedes Calvo de Astudillo, entre los que destacan paquetes de láminas para familias que tienen daño menor en sus viviendas, colchonetas y despensas, entre otros apoyos.

“El comedor comunitario seguirá dando servicio y se reforzará sus servicios con nuevos menú a favor de los damnificados que utilizan todavía ese servicio”, añadió por último el mandatario estatal.

Ahí, la alcaldesa de Atenango, Amparo Eréndira Puente González, señaló que desde el primer momento, pasado el sismo, Atenango del Río recibió apoyo inmediato, por parte del gobierno encabezado por Héctor Astudillo Flores, señalando que en un primer punto se empezó a trabajar en el servicio de agua potable que resultó colapsado por el sismo, restableciendo el servicio ante la emergencia.