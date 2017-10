Frank en su tinta

TRES PRESIDENTAS municipales de Guerrero se pusieron de moda el fin de semana. Y no precisamente por sus buenas acciones. La primera fue la cuestionada alcaldesa de Apango, Felícitas Muñiz Gómez, del Partido Movimiento Ciudadano. Resulta que personal del ayuntamiento de Apango descargó un camión torton e ingresó decenas de cajas con productos para el combate a la desnutrición a un domicilio particular localizado en la colonia Indeco, en Chilpancingo. Sorprendidos por reporteros, quienes descargaban el camión no quisieron dar información, dijeron que ellos no podían dar declaraciones, que solamente eran cargadores, pero sus movimientos se detuvieron. Derivado de esta situación, se presentó en el lugar la presidenta del DIF de aquel municipio, Vicki Anahí Anaya Muñiz, quien dijo que por el colapso de un puente vehicular en ese municipio no podían trasladar el torton cargado con esos apoyos y que, por esa razón, el ayuntamiento había rentado esa casa como bodega para almacenar ahí esos apoyos. Sin embargo, vecinos del lugar aseguraron que el inmueble donde se estaban guardando las despensas pertenece a la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez, lo que fue negado por Vicki Anahí Anaya Muñiz. Los vecinos aseguraron que la alcaldesa de Apango es la propietaria de ese y otro inmueble localizado en la parte trasera…….. EL SEGUNDO caso lo protagonizó la alcaldesa de Atenango del Río, Amparo Puente González, quien de acuerdo con una nota de la Agencia de Noticias Guerrero, fue señalada por pobladores de estar acaparando los apoyos y víveres que llegan a ese municipio desde el 20 de septiembre. Indicaron que la edil priista “resguarda en el DIF municipal y en el auditorio municipal cientos y cientos de apoyos que la ciudadanía de todo el estado ha hecho llegar a ese municipio, el cual fue severamente afectado por el sismo”. Pobladores señalaron que “la presidenta no tiene llenadero y junto con su personal se pusieron a parar a la ciudadanía que llegaba a Atenango y le decían que ellos se iban a encargar de distribuirlo de una mejor manera”. Dijeron que “Amparo Erendira está acaparando los apoyos para utilizarlos de forma política, ya que quiere dejar a su secretaria general, Enriqueta Barrera como presidenta municipal; por eso le está guardando esos apoyos para su campaña”…….. Y EL TERCER caso fue el de la presidenta municipal de Tetipac, Viola Figueroa Arriaga, aunque a ella la involucraron indirectamente. Resulta que una directiva del Colegio de Bachilleres de Tetipac avisó en la cuenta oficial de Facebook del plantel a los jóvenes que reciben apoyo para sus pasajes que deberían asistir al informe de la alcaldesa (el sábado 30 de septiembre), de lo contrario les quitarían ese apoyo. En entrevista con el Tintero, Viola Figueroa se deslindó del caso y dijo que la invitación a su informe era abierta y que los propios estudiantes podían asistir para que conocieran cómo se aplican los recursos…….. UN GUSTO haber coincidido el fin de semana en un evento social con el alcalde de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, quien dio una muestra de sencillez y camaradería……. SIMPLE dato: Morena invita a ciudadanos a registrarse para disputarle a Andrés Manuel López Obrador la candidatura a la Presidencia de la República. ¿Habrá algún o alguna valiente?......... PUNTO.