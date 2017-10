Antes y después del 19 de septiembre

El sismo de 8.2 grados hizo que del 7 al 18 de septiembre, la atención estuviera sobre tres entidades: Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Con el sismo de 7.1 grados el panorama cambió del martes 19 en adelante. Ocupó el lugar principalmente la Ciudad de México. Nadie olvidó la tragedia en los demás estados, pero nadie puede negar que, merced a la televisión, radio y la rumorología en las redes sociales, aquellas pasaron a segundo término. Para colmo, Frida Sofía, la niña que nunca existió, fue epicentro mediático durante más de 24 horas.

Culpa de la fatal coincidencia. Haberse producido el sismo en la misma fecha que en 1985, dio pie para referirse menos al del día 7 y mucho más al 19 de septiembre. De todas maneras los impactos de ambos trastornaron al país social, económica y moralmente. Aquellos que pensaban que estábamos bien y coincidían viendo al México que pintó el presidente de la República en el quinto informe, con sensatez ahora podrían reconocer que la situación nacional se descompuso. Los demás (críticos, detractores y mal humorados en general), que de por sí tenían una percepción distinta a la oficial, sin duda consideran que la tragedia inesperada nos colocó en peor condición.

Un ejercicio de retroalimentación indica que antes del 19 de septiembre, muchos otros asuntos ocupaban el interés de la opinión pública. Ciertamente expresando sobre ellos opiniones diversas, incluso con ánimo y expectativas distintas. Ineludible era hablar del desastre causado por el terremoto en municipios oaxaqueños y chiapanecos y la presencia masiva de funcionarios del gobierno federal en esos estados; pero también de la cancelación del pase automático del procurador Raúl Cervantes a fiscal general, las propinas o sobornos por 10 millones de dólares al ex director de PEMEX Emilio Lozoya, el socavón del Paso Exprés atribuido a Ruiz Esparza, la expulsión de embajador de Corea del Norte, porque el gobierno mexicano lo declaró persona non grata, la muerte de la estudiante poblana Mara Fernanda Castilla, el TLC y la ronda de negociación en México.

El martes 18, 24 horas antes, todavía en televisión pasaban imágenes de las ceremonias alusivas al grito del 15 de septiembre, el concierto Oaxaca corazón, en favor de los damnificados con participación de cantantes de renombre; en su caso medios escritos destacaban en forma ejemplar la acción del artista Francisco Toledo, impulsor de 30 comedores comunitarios en Juchitán. En otro orden, la nota y comentario en colectivos y organizaciones no gubernamentales pro defensa de derechos humanos, giraban en torno al obispo Raúl Vera. Debido a pronunciamientos en la Corte Penal Internacional sobre lesa humanidad cometidos por la delincuencia organizada en Coahuila, al amparo de gobierno, fue citado por la PGJE para declarar sobre dos curas pederastas y responder a otros señalamientos del gobernador Rubén Moreira. Infinidad de asuntos prevalecían en el ambiente; incluyendo el despecho de algunos porque Donal Trump, tardó en llamar a Peña Nieto para transmitirle el pésame.

La sacudida del 19, lógicamente provocó que todos ellos perdieran cierto interés. Ante el desastre, el caos y la emergencia, en el ánimo colectivo, otros puntos tomaron el lugar. Por ejemplo Graco Ramírez, gobernador de Morelos, creció en comentarios negativos; el binomio integrado por la perra Frida e Israel Arauz Salinas, su entrenador, en positivos; la reacción y participación de los jóvenes, vistos como ensimismados, apáticos y/o conectados a realidades virtuales, causó verdadera admiración; frente a la devastación, la solidaridad entre los mexicanos volvió a impresionar. Consternación al revelarse irregularidades en la construcción del colegio Rébsamen; reconocimiento a los doctores del ISSSTE e IMSS que no interrumpieron los trasplantes durante el temblor, etc., etc., y esperar que el cálculo de 38 mil millones de pesos para la reconstrucción alcance para todo lo que hay que reconstruir y para todos los ciudadanos que perdieron patrimonio.

Las conversaciones en la calle, el trabajo, de encuentros casuales, familiares, evidentemente abarcan también la disputa de los partidos políticos para ver quién aporta más. Y nadie piense lo hacen por interés político. Sensibilizados y conscientes, tienen disposición de reducirse el presupuesto global que se asignan y renunciar al recurso que tiene derecho cada uno de ellos; y es por pura solidaridad. Eso han dicho. Tales declaraciones, al menos contrastan con el brutal egoísmo de los consejeros del INE. Ganan 187 mil pesos mensuales y se negaron a donar 5 por ciento de su sueldo; incluso, rechazaron hacer algún ahorro para canalizarlo al apoyo de los damnificados.

Después del 19 de septiembre, los mexicanos estamos en otra situación. Peor de la que nos encontrábamos. Las prioridades cambiaron. Miles de familias que tenían casa o departamento, ahora ni con eso cuentan. Para más, falta quizás la persona que aportaba para el sustento. Igual ocurre con los niveles de gobierno estatal y federal. Argumentaban carencia de recursos para atender y resolver exigencias; hoy lo harán con mayor razón. Por ejemplo, la SEG estaba siendo presionada para que repusiera maestros faltantes; hoy, le exigen dictámenes sobre el estado de las escuelas y reconstrucción inmediata. Es decir, había demandas importantes; pero ahora urgen otras. Ni modo. No hay razón para resignarse, pero la realidad se impone.