Por el “tri”

El bicampeón Madison se impone 52-48 a Colosos, en semifinal de Primera Varonil

Iguala, Gro., Octubre 2.- Por tercera ocasión consecutiva, Madison estará buscando la corona de la categoría de Primera Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que en semifinales se tuvo que emplear a fondo para derrotar a un sorprendente Colosos que peleó hasta el último segundo del encuentro donde terminó cayendo 52-48; tras esta victoria los dirigidos por Héctor Cedeño buscarán meterse en la historia de esta liga como uno de los tricampeones.

En el primer periodo Colosos tuvo buen trabajo bajo la tabla, los tiros de media distancia llegaron a su objetivo y con esto parecía que tomaría una ventaja que los dejara cerca del triunfo parcial, pero Madison se reacomodó bien en la duela y poco a poco fue haciendo presión hasta que se llevó el triunfo parcial con un 19-15, lo que dejaba emocionante el cotejo para el siguiente cuerto.

En el segundo capítulo el conjunto “verde” pese a tener una baja sensible por expulsión en el primer episodio, tuvo un regreso feroz para retomar la iniciativa en el encuentro, pero conforme pasaron los minutos Madison hizo correcciones para volver a hacer de las suyas en un lapso de 4 minutos y cuando su rival quiso reaccionar no tuvo más remedio que asimilar la caída en este cuarto que concluyó 28-17.

Para el tercer momento del encuentro las cosas se pusieron más intensas, Colosos salió a todo o nada para buscar hacer más, todo parecía ir bien pero una vez más la experiencia de Madison fue fundamental para llevarse la victoria en este episodio con un 39-34, por lo que aún no se vislumbraba quien podría llevarse la victoria en esta intensa batalla.

En el último llamado a la duela Colosos tomó una postura como “kamikaze”, ya que salió a darlo todo para dejar fuera de la final a Madison, pero los actuales campeones sacaron la casta para no entrar en desesperación y calmar los ánimos de su rival y al término de 40 minutos el duelo se quedó en 52-48, lo que deja al conjunto de “negro y amarillo” listo para buscar su tercera corona en fila.