Educando con Valores

“… incluso con toda la tecnología y los inventos que hacen la vida moderna mucho más fácil de lo que era, sólo se necesita un gran desastre natural para limpiar todo lo que fuera y nos recuerda que, aquí en la Tierra, aún estamos a merced de la naturaleza”.

Neil de Grasse Tyson

“No existe lo que se conoce como ‘desastres naturales.’ Las amenazas naturales - inundaciones, terremotos, deslizamientos y tormentas - se convierten en desastres como resultado de la vulnerabilidad y la exposición humana y de la sociedad, las cuales se pueden abordar mediante políticas y acciones decisivas y la participación activa de las partes interesadas locales. La reducción del riesgo de desastres es una inversión “sin remordimientos” que protege la vida, las propiedades, los medios de sustento, las escuelas, los negocios y el empleo.”

Declaración de Chengdu para la Acción

Fue imposible no sentir pánico durante el sismo del 19 de septiembre del año en curso… muchas y muchos, además de ser testigos (as) de la fuerza de la naturaleza, sufrimos por la carga emocional que nos dejó el sismo registrado hace 32 años. Ante este contexto, los seres humanos debemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestra casa común: la tierra. Mientras la ciudadanía enfrentamos este tipo de desastres y sufrimos las consecuencias, las autoridades federales, estatales y locales, y en general las y los responsables de la toma de decisiones, cada vez más a menudo tienen que hacer frente a los impactos de desastres de baja, mediana y gran intensidad. Y sin duda, es muy probable que el cambio climático y los eventos climáticos extremos aumenten la exposición a eventos y riesgos extremos; también, -aunque es menos obvio-, debemos tener en consideración que las actividades normales de desarrollo también pueden generar grandes cambios ambientales que contribuyen a acrecentar el riesgo, -si no se les tiene en cuenta y no se obra en consecuencia-.

Es imperativo aceptar que los gobiernos de todos los niveles tienen un estatus de primera línea en la respuesta a los desastres, (a veces con amplias responsabilidades, pero con capacidades limitadas para ejercerlas). Lo que también es importante entender es que están también a cargo cuando se trata de anticipar, gestionar y reducir el riesgo de desastres, al igual que en la creación o la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana, y en el establecimiento de estructuras de gestión de crisis/desastres específicos. Por ello, en muchos casos, se hace necesaria una revisión de los mandatos, responsabilidades y asignaciones de recursos para aumentar las capacidades de los gobiernos, con el fin de responder a estos desafíos. Y con base al documento denominado “Cómo desarrollar ciudades más resilientes, Un Manual para líderes de los gobiernos locales” se debe entender que los desastres “no son naturales”, pues es importante considerar los elementos del riesgo. En esta propuesta, el riesgo es una función de la amenaza (un ciclón, un terremoto, una inundación, o un incendio, por ejemplo), la exposición de la población y sus bienes a la amenaza, y de la situación de vulnerabilidad a la que se expone la población y sus activos, entendiendo que estos factores no son estáticos y se pueden mejorar, dependiendo de la capacidad institucional e individual de hacer frente y/o de actuar para reducir el riesgo. Los modelos sociales y ambientales de desarrollo pueden aumentar la exposición y la vulnerabilidad, y por tanto, agravar el riesgo.

Si bien todos y todas estamos en riesgo, quienes habitamos en zonas urbanas hacemos frente a un creciente número de problemas (crecimiento de las poblaciones urbanas y su creciente densidad, aumento de asentamientos humanos en tierras costeras, a lo largo de laderas inestables y en zonas propensas al riesgo, inadecuada gestión de los recursos hídricos, de los sistemas de alcantarillado y de los residuos sólidos, declive de los ecosistemas debido a las actividades humanas como la construcción de carreteras, la contaminación, la recuperación de humedales y la extracción insostenible de recursos, infraestructuras debilitadas y los estándares de construcción inseguros, servicios de emergencia descoordinados, etc.), que contribuyen al riesgo de desastres. Según especialistas, se pueden aplicar estrategias y políticas para atender cada uno de estos problemas, como parte de una visión más general para hacer que las ciudades de todo tamaño y perfil sean más resilientes y más habitables.

Por lo anterior, considero pertinente recordar que el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres (MAH), fue aprobado por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2005, y desde entonces ha servido de guía para las políticas nacionales y las organizaciones internacionales, en sus esfuerzos por reducir substancialmente las pérdidas ocasionadas por las amenazas naturales. Este marco de acción es completo y aborda la función de los Estados y de las organizaciones regionales e internacionales de hacer un llamado a la sociedad civil, representantes del ámbito académico, organizaciones de voluntarios y sector privado para que sumen esfuerzos en este sentido, promoviendo la descentralización de la autoridad y de los recursos para impulsar la reducción del riesgo de desastres a nivel local. El resultado que pretende alcanzar es reducir significativamente las pérdidas causadas por los desastres, en términos de vidas y bienes sociales, económicos y ambientales en las comunidades y países. Las cinco prioridades del MAH son: 1. Desarrollar capacidad institucional: Garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad nacional y local que cuenta con una sólida base institucional para su aplicación; 2. Conocer sus riesgos: Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastre y mejorar los sistemas de alerta temprana; 3. Incentivar la comprensión y la concientización pública: Haciendo uso del conocimiento, la innovación y la educación, incentivar una cultura de seguridad y resiliencia en todos los niveles; 4. Reducir el riesgo: Reducir los factores básicos de riesgo a través de medidas de planificación territorial, ambiental, social y económica; y 5. Prepararse y estar listo para actuar: Fortalecer la preparación en caso de desastre para asegurar una respuesta eficaz en todos los niveles.

Cada vez que ocurre un desastre natural, nuestra población suele ser protagonista por su grado de afectación, y esa es la condición que debemos cambiar: el cumplimento de las leyes, la capacitación y el adiestramiento y organización de las comunidades, son elementos clave para emprender un cambio de paradigma, que nos lleve de ser una nación de damnificados (as), a otro preparado y responsable para afrontar los retos de las calamidades naturales, y eso únicamente se logrará con acciones preventivas y colectivas. Trabajemos para lograr que quienes integramos la sociedad entendamos la importancia del respeto al medio ambiente, colaboremos para lograr que la prevención sea nuestra forma de capacitarnos para enfrentarnos a las amenazas que nosotros (as) mismos (as), -en un gran porcentaje-, hemos generado, comprometámonos con ayudar y dejemos de circular solamente críticas sin fundamento y/o sólo destructivas, así como noticias falsas… aportemos nuestro granito de arena y ayudemos a quiénes hoy fueron afectados (as); seamos pues, conscientes y congruentes.

