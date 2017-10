Que conste,… los olvidados

“Mucha luz es como la mucha sombra: no deja ver… cierto la publicidad no disipa los misterios…sólo hay una manera de leer las últimas noticias del diario pero hay muchas de leer a cervantes. El periódico es hijo de la publicidad y ella lo devora: es un lenguaje que se usa y que, al usarse se desgasta hasta que termina en el cesto de basura; El Quijote es un lenguaje que al usarse se reproduce y se vuelve otro. Es una transparencia ambigua: el sentido deja ver otros posibles sentidos” Octavio Paz.

“No hay nada malo en tener miedo. Cuando uno tiene, ve las cosas en forma distinta” Carlos Castañeda.

Estamos a 49 años de la tragedia del 2 DE OCTUBRE en Tlatelolco y muchos que no estuvieron son los que hablan y los que estuvieron, hablan conforme a sus miedos, resentimientos o ambiciones y en ellos van sus justificaciones del por qué otro y no ellos fueron los que murieron, así, muchos tienen miedo a declarar que tienen miedo a enfrentar la vida y sus responsabilidades y por ello, siempre buscan a los que deben pagar las culpas aunque sean también afectados por los acontecimientos, porque tienen miedo de denunciar a los verdaderos responsables de la matanza: las gentes en el poder y en el gobierno.

En un movimiento civil donde se rompen normas y tradiciones, donde se experimentan nuevas formas de organización rompiendo las tradicionales se generan huecos y temores tanto en el poder como en los que encabezan por mandato de los jóvenes la “rebelión del 68” amparados en los SEIS PUNTOS DEL PLIEGO PETITORIO y en la fuerza y valor moral de la representación estudiantil, que no dirigencia, de la mayoría de los representantes al Consejo Nacional de Huelga de los jóvenes en lucha, no en rebelión.

Buscábamos el diálogo que fuera público y no escondidos en la trastienda de la corrupción y de la sumisión al poder y no nos dimos cuenta de que el gobierno de esa época no estaba acostumbrado a negociar porque todo lo imponía con su fuerza dictatorial y los jóvenes, ilusos, pensábamos que podíamos negociar sin tener la experiencia para ello y así, llegamos a los últimos días de septiembre acordando en el CNH aceptar a los negociadores, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo para que acordaran con un grupo de representantes estudiantiles nombrados por la asamblea para que en la casa del Rector Barros Sierra, acordaron negociar y se aceptó que se paraba el movimiento el dos de octubre para que se diera paso a los juegos olímpicos que iniciaban el doce de ese mes.

Que se aceptaba por los representantes del gobierno que se realizara el mitin en Tlatelolco para avisar a los jóvenes que se iniciaban las clases y las negociaciones y que, a cambio de ello, aceptábamos no REALIZAR LA MANIFESTACIÓN DE TLATELOLCO AL CASCO DE SENTO TOMÁS como se había anunciado, y que se comenzaban a constituir las comisiones para que se fueran negociando cada uno de los seis puntos del pliego petitorio.

Así, con negociación, acuerdos y compromisos entre negociadores estudiantiles con el aval del Rector y aceptados por los negociadores del Presidente se produce la TRAICIÓN Y SE ORDENA, DE ACUERDO A DATOS Y DECLARACIONES DE LOS HOMBRES DEL PODER, LA TRAICIÓN Y LA MATANZA, por el presidente Díaz Ordaz, el jefe del Estado Mayor Presidencial y los agentes de la Secretaría de Gobernación y las policías Federal y Federal de Seguridad y Servicio Secreto y con ello, en los temores y terrores utilizan la fuerza de la prensa para desvirtuar los hechos y buscar chivos expiatorios a los cuales culpar, diciendo que se traicionó al movimiento cuando no hay nada que traicionar en un movimiento que no es clandestino ni mantenía conspiraciones para cambiar el poder y así, muchas víctimas fuimos puestos, por los miedosos y cobardes de verdad, como los “traidores”, cuando éramos víctimas de la represión y la matanza y ellos, no tuvieron ni el valor de denunciar la realidad y culpar a los verdaderos represores y asesinos que estaban en el poder, cuyos miembros, después, los arroparon con modificaciones legales y apertura “democrática” para que fueran premiados en diputaciones, senadurías, gubernaturas y puestos de alto nivel en la burocracia nacional, llegando a ser los verdaderos beneficiarios de esa represión que el estado y el gobierno pretendía ocultar.

A muchos, el mismo gobierno y los represores, los usaron para hacer publicaciones que no dicen ni aclaran la realidad para que, en la confusión, no se conozca la verdad.

Ellos, no hicieron luz, sino que mantuvieron las sombras, y así, en vez de sentarse a ver las cosas con realismo y realidad en los tiempos y circunstancias, se siguen haciendo especulaciones y bordando mentiras, y en ello, contribuyen los “comunicadores” oficiales que, al final, trabajan para el gobierno y el poder, por ellos, ahora, se habla de que los salvadores de las víctimas del temblor son los perritos de la marina y se oculta la labor de los jóvenes y de su organización, y eso mismo hicieron para ocultar la verdad del MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968… DESCANSEN EN PAZ TODOS NUESTROS MUERTOS. Y tiznen a su madre los verdaderos asesinos y traidores del sistema y del gobierno.