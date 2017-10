Pediatrucos… y algo más

Viene la reconstrucción o más bien, sigue la reconstrucción pues los afectados por huracanes siguen esperando desde 2013 (Ingrid y Manuel) y los que se han acumulado hasta hoy por cada afectación hasta llegar a los sismos del 7 y del 19 de septiembre recién ocurridos. Mucha gente está sin casa, decenas de miles de damnificados esperan apoyo del gobierno federal porque, los de los estados se han declarado incapaces y a decir de la federación con poco menos de 40 mil millones de pesos podrán llevar a cabo dicha reconstrucción a nivel nacional en un promedio de 4 meses. Es obvio que el cálculo lo hicieron sobre las rodillas pues, como ya sabemos, tantito con la corrupción intrínseca del sistema y tantito con esos cálculos superficiales, la famosa reconstrucción por lo menos se irá al doble o al triple y, si consideramos las pérdidas de las familias no solo de sus casas sino de su ropa, zapatos, sus enseres domésticos, sus ahorros bajo el colchón u otros lugares, sus tesoritos (joyas, obras de arte), sus documentos importantes como pasaportes, INE, escrituras, libros y un gran etcétera, el costo crecerá exponencialmente y será casi imposible, en el mediano plazo, poder llegar a un estatus previo a esos siniestros. Llama la atención que el gobierno federal, ha gastado en publicidad propia en 4 años, aproximadamente 34 mil millones de pesos y, para la reconstrucción, no se ha tentado el corazón, incluso, esos casi 40 mil millones de pesos, serán administrado a través de un fideicomiso que, ¿cómo cree que lo han llamado?, ¿Se acuerda de la arenga del reality show de Frida Sofía? ¿De ese grito que entusiasmó a miles de televidentes, que corearon con vigor y esperanza el rescate de la supuesta niña estudiante de secundaria la cual había pedido agua? Sí, ese grito de “¡Fuerza México!” “Fuerza México!” tan fervientemente emitido, ¿qué cree?, se ha hecho realidad. Como si se hubieran puesto de acuerdo (¿caja china?), la principal televisora y el gobierno federal han distraído la atención de la gente para poder llevar a cabo su plan pues, no tienen ni la menor intención de permitir un cambio en el sistema que pudiera perjudicarles y, siguiendo la trama, aparece en el escenario un fideicomiso que llevará el nombre de “Fuerza México”. ¡Qué casualidad! ¡Qué coincidencia! Esos casi 40 mil millones de pesos se les darán a los damnificados a través de unas tarjetas (ya tienen experiencia los priistas en eso, recuerde los famosos monederos de Somex y Soriana que le dieron millones de votos a EPN) y “apoyados y supervisados” por el propio gobierno, podrán adquirir material de construcción a precios más accesibles pues ya existe (según) un acuerdo con las compañías que suministrarán dicho material. Como sabemos cómo se dan las cosas, dichas tarjetas o monederos serán condicionadas y usadas para comprometer votos a favor del oficialismo que querrán hacerlos realidad dentro de casi 10 meses en que habrán de llevarse a cabo votaciones federales donde estará en juego la Presidencia de la República. La demanda de cemento y varilla será tal que encarecerá dichos productos haciendo más costosa la reconstrucción, no habrá dinero que alcance y nuestra deuda pública seguirá creciendo a pasos agigantados por culpa de los malos (y corruptos) gobernantes que hemos tenido. Lo que no acaban de entender es que la gente ya no se chupa el dedo, los jóvenes en su mayoría, han abierto los ojos y son los primeros que protestan y no avalan las conductas no solo del gobierno sino, también, de los partidos políticos que han sido usados por un sistema político para mantenerse en el poder, así, ad nauseaum.

DON CHIMINO.- Mi primo Gerardo, por parte de mi apá, se las ta mirando negras. Su mujer del se pegó tan tremendo susto por el temblor del 19 de sectiembre que jue a parar al hospital pos tuvo principios de infarto cardiaco de su corazón. Que asegún se espantó tanto que pensó que ya se iba a palmar, y sí, por poco. Agu no terminaba de zangolotearse el suelo cuando ella, después de gritar “¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Santo Cielo! ¡Ayyyyy Dios Mío!”, comenzó a garrarse su pecho del lado izquierdo y a gritar que le dolía mucho, mi primo Gerardo que de por sí le sacatea a los temblores, después de que casi se zurra de miedo, corrió a ver a su vieja que seguía quejándose de su dolor de pecho y ya se taba desmayando, como pudo la cargó y ya se la llevaba pa ponerla en el asiento de su coche cuando miró que una llanta taba bien ponchada y el hospital le quedaba muy retirado como pa llevarla cargando y, tatsi no iba a encontrar ni porque, esperar a una ambulancia, menos, tonces, reatcionando rápido se le prendió el foco, que echa unas cobijas en su triciclo onde acarrea garrafones de agua y que acuesta a su mujer áhi y que sale echo la mocha pa el hospital, las calles ya se bían llenado de gentes que corrían pa un lado y p´al otro, hartísimos coches taban toque y toque sus clatxones pos la fila no avanzaba y todos desesperados, con el triciclo se pudo meter entre los coches, se subía a las banquetas, se pasaba los altos sin importarle nada pues su señora ya ni se quejaba, cuando llegó al hospital, miró que médicos, enfermeras y enfermos, taban jueras del hospital porque se le quiebraron unos vigrios, a él no le importó, con todo y triciclo que se mete pa dentro gritando “¡Un doctor! ¡Un doctooor! ¡Auxiliooo, se muere mi esposaaa! Al verlo y oírlo, los doctores fueron a ver de qué se trataba y pudieron darse cuenta que la señora iba muy mal por lo que la pasaron a urgencias pa darle los primeros auxilios y mandarla en ambulancia con otsígeno a un hospital de especialidá en la ciudá de México. Con hambre, con frío y con harta angustia tuvo casi sin dormir 3 días hasta que le dijieron que su vieja ya era de vida, que ya bía pasado el peligro. Dice que como 2 días después, de pronto sintió mareos, que le daban hartos calambres en sus canillas y sus dedos de sus pieses y le dolía harto la tatema, que pidió una consulta y que el doptor que lo miró le mandó a hacer unos análises y que cuando el doptor miró los resultados, le dijo que le ´bía cáido l´azúcar que crobablemente, del pinchi susto, se ´bía hecho yabético y que tenía tan alta l´azúcar que se tuvo que tomar medecina en ese mismo momento pa que no se juera a petatiar. Antier lo jui a visitar, ya su vieja ya está en su casa anque no hace quihacer y nomás se la pasa sentada o en su cama y Gerardo se encarga de hacer la comida, el aseo de su cantón y hasta lava la ropa a mano quesque pa hacer ejercicios pos le dijieron que se acabaron los refrescos, su cocota de 2 litros al día, el pan, onde que es su veneno el pan, las tortillas que se comía de 4 a 5 en cada sentada, la cochinita que tanto le gusta y los taquitos de carnitas de buche, nana y cuerito del más gordo que son su mero mole. Ora ta a pura verdura porque hasta la fruta le quitaron y come pescado, pollo y carne maciza sin freír además de que se sale a caminar lo menos media hora diario y ta puntual con su medecina. Tambor ta tomando hartos teses que le dicen que tome, de higuera, te verde, de canela y de moringa, come nopales, dientes de ajo tragados con agua y hasta cucharadas de vinagre de manzana y aceite de oliva. Dice que se quiere curar y que si para curarse tiene que beberse sus miados asina lo va a hacer pero, yo creo que le va a costar trabajo pos anda bien ciscado, apenas oye que truena algo o suena la sirena de la polecía o de ambulancia y le tiemblan las canillas de miedo y siente que su corazón se le sale del pecho. La verdá que me dio harta pena de mirar lo que a ambos dos les dejó el pinchi temblor ese, nomás alcancé a decirle: ¡Aray Gerardo! ¡La regastes primo!, ¡Debistes verte comido un bolillo después del susto!, ya ves, ora ya ni modos, ya te cayó l´azúcar y… ándale ya me colgué de nuez, áhi nos pa l´otra, graciotas.

USO Y ABUSO DE ANTIBIÓTICOS.- Algunos padres piensan que si su niño tiene fiebre, para podérsela quitar es indispensable que se le recete un antibiótico. Los antibióticos son sustancias químicas que actúan sobre algunas bacterias patógenas, es decir, bacterias malas para la salud, pero, los antibióticos, también actúan sobre las bacterias buenas del organismo llegando a producir un desequilibrio en la flora normal de la garganta y del intestino principalmente, trayendo consigo trastornos digestivos, resistencias bacterianas o agravamiento de las infecciones. Un niño con fiebre puede presentar, principalmente, infecciones virales. Los virus son muchísimo más pequeños que las bacterias y los antibióticos no sirven para combatir problemas por virus, pero sí actúan contra la flora normal del organismo afectándola y trayendo más daño que beneficio. Los médicos debemos conocer recetar los antibióticos de primera elección en cada enfermedad, pero, los laboratorios de medicamentos y su publicidad hacen que algunos médicos opten por alternativas que no son de primera elección y es así que buscado medicamentos de mejor sabor, de una sola toma al día recetan antibióticos de amplio espectro que son, generalmente, más caros y que, a la larga, causarán resistencias bacterianas y la necesidad de usar otros antibióticos más “fuertes” para curar un mismo mal. Los antibióticos pueden salvar vidas, pero, su abuso puede acabar con ellas.