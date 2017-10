Contexto Político

Al que le sigue lloviendo sobre mojado, es al fiscal Javier Oléa Peláez.

Los legisladores Silvano Blanco Deaquino y Ricardo Mejía Berdeja le exigieron una investigación a fondo para dar con los responsables del homicidio de Ángel Vergara Chamú, quien fuera coordinador del partido Movimiento Ciudadano (MC) en la región de Tierra Caliente.

“Fue un crimen político”, dijo en tribuna Blanco Deaquino.

En efecto, el homicidio de Ángel Vergara Chamú se trata de un crimen político, ya que aspiraba a la presidencia municipal de Ajuchitlán del Progreso en las próximas elecciones.

Y eso no es todo. El también ex alcalde de Zihuatanejo aprovechó la tribuna para cuestionar el desempeño de Javier Olea al frente de la Fiscalía General del Estado, particularmente por no esclarecer el homicidio del perredista Armando Chavarría Barrera.

Asimismo, reveló que el ex alcalde de Zirándaro de los Chávez y ex diputado federal, Catalino Duarte Ortuño, está muerto y que la Fiscalía oculta ese dato.

Recordemos que Duarte Ortuño fue levantado por hombres armados el pasado 12 de abril en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán y desde entonces no se sabe nada de él.

“Es cierto compañeros, hay que decirlo con mucha puntualidad, al compañero Catalino Duarte extraoficialmente sabemos que fue asesinado. Es decir, ahorita es más fácil para el sistema decir que está desaparecido el compañero. No está desaparecido, de manera extraoficial nosotros sabemos que efectivamente el compañero fue asesinado”, dijo.

Mejía Berdeja, por su parte, consideró que el Congreso local debe valorar la permanencia del fiscal.

Los casos se le siguen acumulando al señor Oléa, quien ni siquiera ha detenido al ex alcalde de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, señalado como el autor intelectual del homicidio de Moisés Villanueva de la Luz, mejor conocido como “Diputado 500”.

El fiscal ha sido irresponsable a la hora de hacer declaraciones a los medios de comunicación. Su salida de la Fiscalía es necesaria.

Guerrero requiere un fiscal comprometido con la justicia y que genere confianza.

Pero bien vale preguntarse: ¿quién será el valiente que quiera dirigir la Fiscalía? Ser fiscal no es una tarea sencilla.

