Infortunadamente, tienen que ocurrir desgracias como las que estamos pasando en diferentes partes del mundo, para que tengamos que reflexionar sobre algunos temas que debemos tener presentes permanentemente; por ejemplo, el de la brevedad de la vida, de la existencia sobre la tierra y, también sobre la acumulación de bienes materiales.

Muchas personas tienen la creencia de que “me quedan muchos años de vida” o, “para cuando esté viejito…”, sin imaginar que la vida puede acortarse en cualquier momento.

Por eso, si usted me lo permite, quiero compartirle estas consideraciones que una amiga me envió, no sé si ella redactó el texto, pero como coincido con estas sugerencias, me parece necesario, al menos, leerlas, y decidir de acuerdo con el enfoque que cada quien le quiera dar.

1. Si usted está cerca de cumplir sesenta años, es hora de usar el dinero que usted ahorró. Usarlo para usted, no para guardarlo para que lo disfruten los que no conocen el sacrificio de haberlo conseguido. Recuerde que no hay nada más peligroso que un yerno con ideas. Cuidado: No es época de inversiones, por maravillosas que parezcan, éstas solo le traerán angustias y esta época es para tener mucha paz y tranquilidad.

2. Deje de preocuparse con la situación financiera de hijos y nietos; probablemente, usted ya les ofreció lo que fue posible en la infancia y juventud, como una buena educación. Ahora por tanto, la responsabilidad es de ellos.

3. Ya no es época de sostener a nadie de su familia; sea un poco egoísta, más no usurero. Tenga una vida saludable, sin grandes esfuerzos físicos. Haga gimnasia moderada y aliméntese bien.

4. Compre siempre lo mejor y más fino, al fin y al cabo es para usted. Recuerde que en esta época, un objetivo clave es gastarse el dinero en usted, en sus gustos y caprichos. Después de muerto el dinero solo genera odios y rencores.

5. Independiente de la edad, mantenga vivo el amor siempre, pero no a base de intereses materiales.

6. Esté, en todo momento limpio, tome un baño diario; sea vanidoso, frecuente al peluquero, arréglese las uñas, vaya al dermatólogo, al dentista, y use perfumes y cremas con moderación. Ya que si ahora usted no es guapísimo, esté por lo menos bien cuidado.

7. Lea libros y periódicos, oiga radio, vea buenos programas en la TV, ingrese a internet, envíe y responda e-mails, llame a los amigos. Manténgase siempre actualizado.

8. Jamás use la expresión “en mis tiempos”, pues su tiempo es hoy.

9. No caiga en la tentación de vivir con los hijos o nietos aunque de vez en cuando vaya por unos días, como invitado. Puede ser muy divertido convivir con gente de su generación y lo más importante, no dará trabajo a nadie.

10. Cultive un “hobby” como viajar, caminar, cocinar, leer, danzar, criar un gato, un cachorro, cuidar de plantas, jugar cartas, pintar, ser voluntario o coleccionar algo. Haga lo que le gusta y lo que sus recursos le permitan.

11. Acepte todas las invitaciones de bautizo, cumpleaños, casamiento, conferencias. Visite museos, vaya al campo... lo importante es salir de casa por un rato. Pero no se disguste si no lo invitan porque a veces no se puede. Seguramente cuando usted era joven tampoco invitaba a sus padres a TODO.

12. Hable poco y oiga más pues su vida y su pasado sólo le interesan a usted mismo. Si alguien le pregunta sobre esos asuntos, sea breve y procure hablar de cosas buenas y agradables. Jamás se lamente de algo. Hable en tono bajo y con cortesía. No critique nada, acepte las situaciones tal como son.

13. Los dolores y las molestias estarán siempre presentes, no las vuelva más problemáticas de lo que son hablando sobre ellas. Trate de minimizarlas. Al final, ellas lo afectan solamente a usted y son problemas suyos y de sus médicos.

14. No permanezca tan apegado a la religión ahora de viejo, rezando e implorando todo el tiempo como un fanático. Lo bueno es que en breve, podrá hacer sus pedidos personalmente.

15. Ría, ría mucho, ría de todo, usted es un suertudo, usted ha tenido una vida, una larga vida, y la muerte será solamente una nueva etapa incierta, así como fue incierta toda su vida.

16. Si alguien le dice que ahora usted no hace nada de importancia, no se preocupe. Lo más importante ya fue hecho: usted y su historia, buena o mala, ya sucedió.

Recuerde lo que dice Mario Benedetti:

“No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque ésta es la hora y el mejor momento”.

Ojalá les sirvan de algo porque, como alguien dijo: “Vive cada día como si fuera el último, porque… puede ser cierto”.