Dinero hay y mucho

Resulta indignante presenciar el bochornoso espectáculo de verduleras en busca de clientes para su mercancía, que protagonizan los líderes de los partidos políticos, que a su manera anuncian que van a pedir se les descuente un porcentaje del dinero que recibirán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso para destinarlo a los damnificados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México.

La sociedad ya no tiene confianza en los partidos. Es insultante la propuesta del PRI de “donar” el 25% de su presupuesto después del derroche y despilfarro en el Estado de México. Regatea con dinero que no es suyo. Y conste que estamos hablando de dinero público que los mismos partidos se han adjudicado de manera escandalosa en una población mayoritariamente pobre. Partidos ricos, pueblo pobre.

No se ha sabido de algún político que se haya acercado a cargar escombro o a auxiliar a los desvalidos, con excepción del presidente municipal de Tlaquiltenango, Mor., que salió a repartir las despensas que envió la ciudadanía, en su camioneta con lonas a los costados con su nombre. ¡Que cinismo! Resulta grotesco que los esbirros de Graco Ramírez, gobernador de Morelos retengan y confisquen la ayuda que particulares llevan a los pueblos en desgracia, si eso es lo que más dificulta la entrega de la ayuda. Lo denunció el obispo de Cuernavaca.

Regalar dinero público no es sencillo, dicen, si un partido usa los recursos para apoyar a damnificados, comete un delito electoral. No usarlo y devolverlo a la SHCP significa que no los necesita y pierde el recurso. Eso argumentan los partidos. Porque cuando quieren y es frecuente, compran el voto con ese dinero. Ya la ciudadanía desde hace años ha pedido eliminar el financiamiento público a los partido y ahora se revive esa propuesta.

Atender a los desvalidos y afectados por los sismos es obligación del gobierno procurarle techo y sustento. Sólo que el pueblo mexicano es generoso, solidario y acude en auxilio de sus hermanos en desgracia, rebasando al gobierno en sus tareas con acciones que rayan en el heroísmo.

Hay dinero, sólo debemos escudriñar entre los vericuetos burocráticos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Para las elecciones de 2018 se manejan estas cantidades: 6,789 millones para los partidos a nivel nacional; 6,000 millones para partidos a nivel estatal;18,226 millones para el INE; 14,000 millones para los OPLES, (Organismos Públicos Locales Electorales); 3,000millones para los Tribunales Electorales Federales; 4,000millones para los tribunales Electorales en cada Estado y asómbrese: 60,000 para radio y televisión, suman 112,015millones de pesos. Aparte las donaciones privadas. Aquí no se toma en cuenta el gasto corriente de los partidos. Eso sólo en esta materia. En el Congreso, todos los partidos tienen un fondo de 5,000millones para los “moches”. La consigna es: todos los partidos sin dinero público. Que paguen sus militantes.

De 2013 a 2016 Peña Nieto gastó en publicidad más de 36,261millones de pesos. 1 millón por hora.

MOLQUITERA. Del sismo de 1985, 32 años después, hay damnificados que esperan. Sólo que 2018 está cerca. Ave de mal agüero.