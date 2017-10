“Trump, el loco más peligroso del mundo”, según expertos

Donald Trump padece una condición mental que lo vuelve un peligro claro y presente para el país y el mundo, advierten unos 27 reconocidos expertos en salud mental en un nuevo libro que será publicado la próxima semana en Estados Unidos.

Trump está “mentalmente enfermo de manera peligrosa”, afirman siquiatras, sicólogos y expertos en salud mental en The dangerous case of Donald Trump (El peligroso caso de Donald Trump). Argumentan que, justo por el peligro que representa para Estados Unidos y el mundo, en este caso no aplican las normas y reglas de gremios de su profesión, como la Asociación Americana de Siquiatría, que prohíben el diagnóstico público de figuras públicas que no están directamente bajo el cuidado de un profesional de salud mental.

Afirman que el principio del “deber de advertir” impera en este caso, donde el peligro a otros que representa un individuo con problemas de salud mental debe ser anunciado para cumplir con la guía de la conducta profesional, la “responsabilidad por la vida humana y el bienestar.

“Colectivamente, advertimos que a cualquiera tan mentalmente inestable como Trump simplemente no se le debería confiar con los poderes de vida y muerte de la presidencia”, escriben en el prólogo del libro la doctora Banda X. Lee, de la Escuela de Medicina de la Universidad Yale, y Judith Herman, de la Escuela de Medicina de Harvard. Insisten en que están evaluando la “peligrosidad” de Trump y no buscando hacer un diagnóstico pleno del individuo.

Los autores ofrecen toda una gama de etiquetas sicológicas para describir el estado mental de Trump, varios de ellos se centran en el concepto de “narcisismo maligno” (concepto desarrollado por el sicólogo humanista Erich Fromm para evaluar a Hitler y sus seguidores).

“Creemos que Trump es el hombre más peligroso en el mundo”, escribe en el sicólogo Philip Zimbardo, profesor emérito de la Universidad de Stanford, uno de los autores que contribuyen al libro editado por la doctora Lee.

Lance Dodes, profesor retirado de siquiatría en Harvard, escribe que las características sociopáticas de Trump “son innegables y crean un peligro profundo para la democracia y seguridad de Estados Unidos”, algo que, pronostica, sólo empeorará con el curso del tiempo.

El doctor James Gilligan argumenta que el punto principal para los expertos en esta evaluación no es si el presidente padece de una enfermedad mental, sino evaluar si representa un peligro para otros, y ese análisis se puede hacer sin examinar al individuo, sino sólo su comportamiento público.