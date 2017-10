Primeras victorias

Pemex gana en 2 sets a Aztecas Babys, en femenil y Pemex Diesel derrota en 3 sets a Fénix, en varonil

Iguala, Gro., Septiembre 30.- La liguilla por el título de Segunda “B” en ambas ramas inició a toda máquina con encuentros que se definieron hasta los últimos instancias; en femenil, Pemex hizo de las suyas y dejó sin nada a la sexteta de Aztecas Babys, mientras que en varonil, Pemex Diesel y Coyco se llevaron la victoria para tomar un respiro de cara al cierre en la fase de grupos.

En su duelo de la rama femenil dentro del Grupo A, Pemex se paró con autoridad ante Aztecas Babys que venía motivada tras su última victoria y en su partido del jueves por la tarde las “petroleras” no se detuvieron ante nada para llevarse la victoria en dos sets.

En el primero mantuvo el orden para imponerse 25-19 y para el segundo, las dirigidas por Hilda Ortega no quisieron sorpresas y se pusieron a hacer bien su tarea, la victoria en su segunda parte fue sellada con el 25-15 que las deja listas para su segundo compromiso.

En lo que respecta al Grupo B, Miscelánea Limón le ganó por default a Autolavado La Palma que no alcanzó a llegar a la cancha.

En lo que fueron las acciones del Grupo B de la rama varonil, Pemex Diesel tuvo que sacar el extra para hacer de las suyas ante un enjundioso Fénix que vendió cara la derrota; en este partido los “petroleros” tuvieron que hacer mucho para imponerse en 3 sets 24-26, 25-14 y 15-5, en el tercer periodo no se detuvieron ante nada y se llevaron un triunfo contundente.

En el Grupo A, Coyco se llevó el triunfo en 3 capítulos sobre Bahenas con parciales de 28-30, 25-21 y 15-10. Para hoy sábado habrá 3 encuentros de liguilla, a las 15:00 horas jugarán Universidad Hartmann y Cherrys, mientras que Vikingas se medirá a Materiales Acapulco, ambos duelos en la rama femenil. Finalmente, a las 22:00 horas se enfrentarán Fénix y Caballeros en varonil.