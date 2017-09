Monitoreo Político

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto les comento que el Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una reunión de gran trascendencia con el Ejecutivo Federal en la Residencia Oficial de Los Pinos en la cual también estuvieron presentes gobernadores de los estados afectados por el terrible sismo que hace diez días azotó fuertemente a nuestro país; en ésta reunión se dieron indicaciones precisas de los apoyos que el gobierno de la República dará de forma puntual para que ésta sea en beneficio de las miles de personas que están sufriendo este doloroso trance. El Gobernador Astudillo ha dado a conocer al pueblo de Guerrero los resultados de ésta importante reunión en el cual tuvo la oportunidad de explicar al Presidente Enrique Peña Nieto la dimensión de los daños que Guerrero está padeciendo. El Presidente de México Enrique Peña Nieto se comprometió a apoyar a nuestros hermanos guerrerenses e informó al mandatario estatal que en próximos días estará en nuestra Entidad; asimismo el Presidente Peña enfatizó y reconoció particularmente al Gobierno de Guerrero que encabeza Héctor Astudillo Flores por la Capacidad Institucional de haber hecho frente a la inmediata atención a la emergencia que se dio en el Estado. De manera incansable y con un alto grado de responsabilidad como siempre se le ha caracterizado al gobernador Astudillo ha demostrado su solidaridad y valiosa ayuda a los damnificados de las diferentes regiones den nuestra Entidad y de seguir trabajando, estando unidos, con determinación con claridad para saber cómo podemos orientar la ruta de la reconstrucción del Estado de Guerrero..!! Por otro lado el delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en Guerrero Abraham Ponce Guadarrama realizó un recorrido en el municipio de Taxco en las Escuelas que sufrieron afectaciones en su inmueble por el sismo del pasado 19 de septiembre, en el cual informó que el INIFED (Instituto Nacional de la infraestructura Física Educativa) dependiente de la Federación ha enviado brigadas de inspección y supervisión para valorar y en su caso poder dictaminar los cuantiosos daños ocasionados por los fenómenos naturales; Abraham Ponce dijo que se han reunido diariamente con las autoridades educativas tanto del Estado de Guerrero como de la Federación para valorar y actualizar los datos que van surgiendo. Afirmó que hoy se está dando apertura para que Profesionistas especializados como Responsables en Obra debidamente certificados que estén autorizados puedan dictaminar si los inmuebles de las instituciones educativas puedan estar seguras para que de esa forma los estudiantes regresen a sus clases. Para la reconstrucción del país se necesitan más de 38 mil millones de pesos, en Taxco se están levantando los datos de todas las afectaciones que sufrieron las escuelas, informó que afortunadamente en el estado pudieron entrar al Fonden la mayoría de municipios en la Declaratoria de desastres, Taxco entra ya que es un municipio que también sufrió severos daños tanto en las escuelas como en viviendas, e Iglesias. Ponce Guadarrama comentó que se autorizó un presupuesto del Fonden para los daños que causo el sismo el sismo del 19 de septiembre, también se autorizó otro presupuesto para los daños que dejo el huracán Max esto quiere decir que no se puede invertir de un hecho como el sismo a un hecho como el huracán, un especialista tiene que revisar detenidamente la infraestructura dañada y dictaminar si a esa institución educativa la daño el huracán o la daño el sismo. Finalmente el Delegado Federal de la SEP en nuestro Estado señaló que hay casos en escuelas que no fueron dañados ni por el huracán ni por el sismo tienen daños anteriores y éstas no entran pero de igual manera se están atendiendo puntualmente ya que es su obligación y espera que pronto todo regrese a la normalidad..!! Pasando a otro tema estimados lectores los sismos y huracanes estos eventos impredecibles de la naturaleza de la madre tierra han puesto en la mesa muchas variables de vida, amor, heroísmo, solidaridad y también de charlatanería, incompetencia y abuso, la situación actual nos lleva a breves reflexiones ¿de qué estamos hechos los mexicanos? Creo que una crisis nos muestra siempre como respondemos y como salimos de ella vencidos o superados se expresen cuanto dolor movimientos, soledad, carencia de amor, alimento, agua, miseria o temblores podemos soportar, con que contamos que somos para responder a las contingencias con presencias y ausencias, memoria y olvido, que tipo de recursos individuales, familiares, profesionales, sociales, institucionales o gubernamentales tenemos, que tanto podemos resentir en nuestra fortaleza interna en nuestra actitud de carácter individual en nuestros activos familiares y sociales en nuestra infraestructura física y mental hay para comparar, algunas personas cuentan con experiencia como el sismo de 1985 o el huracán Paulina o los huracanes Ingrid y Manuel, o el reciente huracán Max y el sismo del pasado 7 y 19 de septiembre; estos últimos han golpeado a varios estados del país como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Estimados lectores en 1985 no había celulares no había redes sociales puro pasmo, aletargamiento pero igual con una gran sociedad mucho coraje para ir por lo que buscamos y encontramos, de ahí surgió la sólida ha habido respuestas inesperadas y ejemplares por parte de la sociedad y gobierno en esta tragedia, niños, adultos, jóvenes, mujeres, estudiantes, universitarios, académicos, servidores públicos, Caninos, elementos de Fuerzas Federales, Marinos, Soldados, Policías, Pilotos, Comunicadores, Empresarios, Pobres, Ricos, Vecinos y de otras ciudades y Países, todos han aportado sus habilidades en la contingencia en la emergencia en los rescates en la solidaridad compartida, nuestro reconocimiento y respeto sin duda. Hemos recuperado el reino de los fines que cada quien según sus posibilidades y a cada quien según sus necesidades para lograr los medios requeridos y superar las pérdidas, la tragedia el miedo el dolor, hay agradecimiento en un gran espíritu de apoyo social pese a muchos apocalípticos pero sin duda que quede claro los hechos heroicos de muchos no podrán ser disminuidos por la miseria humana de muy pocos; hemos tenido que reaprender de nueva cuenta y asumir las consecuencias de lo imprevisto de la falta de previsión de atención de la rabia del dolor de algunos de otros de todos nosotros habremos de convivir de la frustración de lo que no hicimos bien, de lo que debemos de hacer a partir de YA de ahora con urgencia y por necesidad, interés o deseo; la vida paulatinamente habrá de recuperarse de seguir a pedazos y con trozos del pasado atados al presente y al futuro, hemos sobrevivido miles de mexicanos y guerrerenses son maestros de la adversidad condenados al éxito. Estimados lectores me siento orgulloso de ser mexicano y sobre todo de ser guerrerense, gracias a la firme y heroica voluntad solidaria de muchos amigos , colegas, parientes, compañeros, conocidos y desconocidos todos se la han partido sin escatimar esfuerzos, debo reiterar que debemos defender y honrar la trinchera que nos corresponda debemos seguir en la batalla, no bajar la guardia, sobrevivir hasta ganar esta guerra, en fin paciencia, prudencia y persistencia hoy más que nunca abrazo solidario a todos para avanzar juntos sin distracción no bajar la guardia no confiarse hasta lograr la meta, todos necesitamos de todos..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooooooooo..!!