Por el pase a la final

Nueva Alianza vs. Real Sociedad y Campo Agrícola vs. Unión Iguala

Iguala, Gro., Septiembre 29.- Hoy viernes se estarán jugando las semifinales de vuelta en la categoría de Veteranos de la Liga Amateur de Iguala, en donde se conocerá a los equipos que avanzarán a la gran final.

Después del receso de la semana pasada, este tarde se jugarán la vida los últimos cuatro equipos que buscan la corona de este veraniego torneo.

NUEVA ALIANZA VS. REAL SOCIEDAD

En la ida el equipo campeón, Nueva Alianza fue empatado a 3 goles por la oncena de Real Sociedad, por lo que esta tarde no hay mañana para ninguno de los dos planteles que quieren pelear la corona; este partido se disputará en el campo tres de la Unidad Deportiva de Iguala a las 17:00 horas.

UNIÓN IGUALA VS. CAMPO AGRÍCOLA

En la otra semifinal, el equipo Campo Agrícola en la ida hizo lo necesario para vencer 1-0 al Unión Iguala, por lo que se espera a un conjunto "unionista" con mayor poder ofensivo para sellar su gran torneo regular que hizo y dar la vuelta al marcador o ser un espectador más de la gran final. El duelo entre "unionistas" y "maiceros" se jugará en el campo uno de la UDI también a las 17:00 horas.