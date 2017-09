Bajan ventas hasta 40%, ante la presencia de normalistas

Iguala, Gro., Septiembre 28.- Hasta en un 30 y 40 por ciento bajaron las ventas en los comercios locales por la presencia de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos, que hicieron acto de presencia a 3 años de la desaparición de los normalistas.

Lo anterior lo informó el consejero nacional de la Canaco, Zacarías Rodríguez Cabrera, luego de que trascendiera el anunció de que normalistas de Ayotzinapa estarían realizando protestas contra el gobierno para exigir justicia.

Dijo que el comercio de Iguala se le caen las ventas cada vez que hay movimientos de los Ayotzinapos, porque por el solo hecho de que la gente sepa de las protestas de estos jóvenes, el comercio se ve afectado. “Esto sucede cada año, y cada vez que vienen. Hay bajas ventas entre un 30 y 40 por ciento”.

Aseguró que todo el tiempo sucede lo mismo, la gente tiene zozobra y no se arriesga venir al centro y si no acude, los comercios no venden, ni los estacionamientos tienen ingresos, por ejemplo: “hoy que cerraron el palacio municipal, no hubo quién se estacionara en los estacionamientos públicos”.

Agregó que los comercios que van al día, es una perdida enorme. “La caída de las ventas es bastante representativo para nuestros negocios, y desde que sucedieron los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, los comercios no hemos tenido ninguna mejoría”.

“El problema persiste porque al desconfianza, hay inseguridad, hay zozobra. En los estacionamientos del centro sino está abierto el palacio municipal, no hay movimiento, y los ingresos se pierden en estos lugares, por eso, pedimos todos los comerciantes que este problema ya se termine”.