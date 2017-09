Piden diputados determinar situación de daños en municipios por sismos

Chilpancingo, Gro., Sep. 27.- Diputados locales hicieron un llamado al Ejecutivo federal para que realice las acciones pertinentes que determinen la situación real de los edificios que conforman la Unidad Habitacional Infonavit del municipio de Taxco y agilicen las gestiones que permitan a las familias que allí viven tener acceso a un lugar seguro.

En una segunda sesión del Congreso local, la diputada Flor Añorve Ocampo hizo dicha propuesta, señalando que luego del sismo del pasado 19 de septiembre, gran parte de las localidades de la Zona Norte sufrieron graves daños, en particular en el municipio de Taxco, donde han sido evacuadas alrededor de 240 familias de 24 edificios de dicha unidad habitacional.

Dijo que primero se había manifestado que sólo eran siete los edificios con daños estructurales; sin embargo, el 23 de septiembre se instruyó a la totalidad de familias que evacuaran todos por estar en alto riesgo, y que hasta contar con los dictámenes correspondientes se sabría si pueden o no regresar a habitarlos.

Por estas razones, la legisladora dijo que es urgente que se atienda dicho problema y se agilicen los trabajos que determinen su condición real de riesgo, ya que las familias que ocupan los edificios no cuentan con recursos para adquirir o rentar una nueva vivienda.

En otro punto, el diputado Héctor Vicario propuso exhortar al secretario de Gobernación para que previamente activados los protocolos en materia de protección civil y hechas las declaratorias de emergencia gire instrucciones para que la Dirección General para la Gestión de Riesgo autorice y fluya los recursos financieros para atender la emergencia derivada del sismo del 19 de septiembre, principalmente en los municipios de Atenango, Huitzuco, Tepecoacuilco, Buena Vista, Copalillo, Iguala, Taxco y Tetipac.

El diputado Ociel Hugar propuso exhortar al Ejecutivo estatal para que instruya a los secretarios de Protección Civil y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que realicen las acciones necesarias y determinen la viabilidad de ocupar los locales nuevos del mercado nuevo del municipio de Ayutla, ya que el inmueble presenta fallas en su estructura física, los que representa un alto riesgo para los transeúntes y locatarios.

La diputada Eloísa Hernández Valle planteó exhortar al Ejecutivo estatal para que instruya a la Secretaría de Protección Civil a que, en coordinación con la de Educación, soliciten el apoyo de colegios, asociaciones y organizaciones de arquitectos e ingenieros y realicen revisiones minuciosas en los planteles educativos de la entidad, además de que pidió exhortar al Ejecutivo federal para que consideren reasignaciones presupuestales para resolver la emergencia que se vive en el país.

Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática planteó exhortar al Ejecutivo estatal para que solicite ante la Secretaría de Gobernación la declaratoria de desastre en los municipios afectados por los fenómenos naturales ocurridos en Guerrero; a la Federación para que instruya al director general de la Comisión Federal de Electricidad que establezca un programa emergente de apoyo a damnificados, donde contemple la condonación del último pago del periodo y se otorgue un descuento del 50 por ciento a familias que resultaron afectadas.

También que instruya al Fondo Nacional de Infraestructura y Caminos y Puentes Federales para que realice un descuento permanente del 50 por ciento sobre las tarifas de la Autopista México-Acapulco, como forma de apoyo y solidaridad a las comunidades y ciudadanos afectados por los fenómenos naturales ocurridos en los últimos días en la entidad.

Sobre este tema, los diputados de Movimiento Ciudadano pidieron exhortar a las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil para que con los ayuntamientos implementen acciones en apoyo a las personas afectadas por el huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, y gestionen ante el gobierno federal los apoyos que requieran las personas afectadas.

En otros asuntos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso exhortar al titular de la Procuraduría General de la República para que profundice cuatro líneas de investigación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa: Abrir una investigación contra elementos del Estado que hubieran participado en los hechos. Huitzuco: Las prueban indican que por lo menos 25 estudiantes fueron llevados a este municipio.

En la misma sesión, el diputado Mauricio Legarreta Martínez presentó un acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Acapulco a que implemente en los acapulqueños y turistas una cultura de respeto al Reglamento Vial y al Bando de Policía y Buen Gobierno, y en caso de incumplir se sancione administrativamente, así como promover el uso de estacionamientos para autobuses para liberar de congestión vial en la Costera Miguel Alemán.

INICIATIVAS

El diputado Samuel Reséndiz Peñaloza presentó reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política local.

DICTÁMENES

De primera lectura quedaron los dictámenes de reformas a la Ley de Bienestar Animal del Estado y el Decreto por el que el gobierno estatal adopta y asume los principios y valores de la Carta de la Tierra como un marco ético para el desarrollo sustentable.

INTERVENCIONES

Al hablar sobre la cesión de prerrogativas de campaña anunciado por diversos partidos políticos para ayudar a los afectados por el sismo del 19 de septiembre, el diputado Ernesto Fidel González Pérez se pronunció por que se haga una minuciosa revisión del sistema electoral, que incluya la disminución permanente de prerrogativas de campaña de los partidos políticos.

En su participación por el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes normalistas, el diputado Perfecto Rosas Martínez exigió a la Procuraduría General de la República que se esclarezcan estos hechos, se busque la verdad y se haga justicia, además de que se debe apoyar a la Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de estos acontecimientos, para que se posicione con mayor contundencia en el desempeño de sus atribuciones y cumplimiento de sus objetivos, ofreciéndoles todo el respaldo y facilidades que sean necesarias.

Sobre las afectaciones que han dejado los fenómenos naturales de los últimos días, la diputada Maluisa Vargas Mejía dijo que es momento de encontrar acciones entre gobierno y sociedad para ayudar a la gente que ha perdido todo.

En tribuna, el diputado Eusebio González Rodríguez se pronunció por que en el próximo ejercicio presupuestal se incluyan las obras, programas o acciones necesarias para enfrentar la problemática a corto, mediano y largo plazo, ocasionada por el sismo del 19 de septiembre y las secuelas que han dejado los fenómenos hidrometeorológicos que afectaron severamente a varios municipios de la entidad.