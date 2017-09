Nueva historia

Equipos clasificados a liguilla de Primera Fuerza, ya preparan la estrategia a seguir para el arranque de los cuartos de final

Iguala, Gro., Septiembre 27.- A 5 días de la liguilla por el título de Primera Fuerza, los conjuntos clasificados siguen con su preparación de cara al arranque donde buscarán afianzarse como los mejores del Apertura 2017 de la Liga Amateur de Iguala y en estos momentos ya conocidos sus rivales se enfocan en su trabajo de cancha para llegar con la mejor estrategia de cara a sus duelos de ida del próximo domingo en las canchas de la Unidad Deportiva de Iguala.

En el historial de los 8 conjuntos clasificados, el Cesvi Universidad llega como el más ganador con 6 campeonatos; San Juan y el Internacional están con 3 títulos; Nueva alianza, actual campeón tiene en sus vitrinas un campeonato; mientras que Real Independencia, Preventivos, San Nicolás y Covivesa están en busca de su primera corona, la cual anhelan lograr luego de un duro transitar en los torneos que han jugado.

CESVI UNIVERSIDAD TIENE 6 ESTRELLAS

El conjunto del Cesvi Universidad desde el 2002 comenzó su historial de triunfos, el primer campeonato lo obtuvo ante San Miguel tras vencerlo 5-2; su segunda corona llegó en el Clausura 2004 tras derrotar 3-2 al San Juan y en el Apertura 2005 logro el bicampeonato al imponerse 3-1 al San Juan de nueva cuenta.

El tricampeonato llegó en el Clausura 2005 tras vencer 2-0 a la 20 de Noviembre (el conjunto “universitario” es hasta el momento el último equipo en lograr este galardón); la quinta corona le llegó en el Apertura 2011 al ganar 2-0 al Municipal y su última corona la firmó en el Clausura 2011 al derrotar 3-0 al Unión Iguala; en estos 6 campeonato Teófilo Molina ha estado como entrenador de los “universitarios”.

INTERNACIONAL Y SAN JUAN LLEGAN CON 3 CAMPEONATOS

El conjunto del Internacional suma 3 campeonatos, el primero de su historia fue en la temporada 1984-1985 tras hacer más puntos en la liguilla; el bicampeonato fue logrado en la temporada 1985-1986 al imponerse en la final 1-0 al Unión Iguala; su tercera y última corona la logró en la temporada 1989-1990 al hacer más puntos en aquella liguilla donde terminó invicto.

Por su parte, el conjunto de San Juan logró su primera corona en la temporada 1996-1997 tras derrotar 1-0 al San José; 11 años tuvieron que pasar para que los “rayados” volvieran a ponerse la corona, el Clausura 2008 fue testigo de su segunda coronación al derrotar 2-0 al San Miguel y el ultimo antecedente por parte del conjunto del “barrio bravo” se remonta al Clausura 2010 cuando con solitaria anotación de Antonio Fitz le ganaron 1-0 al Paraíso.

NUEVA ALIANZA VA POR SU SEGUNDA CORONA

El conjunto de Nueva Alianza tras buscar afanosamente el campeonato lo encontró en el Clausura 2016-2017 al imponerse 3-1 a Preventivos, así que en esta nueva oportunidad llega embalado y con ganas de hacer bien las cosas en una liguilla que no será fácil para poder entrar al grupo de los bicampeones.

CUATRO EQUIPOS VAN POR SU PRIMERA CORONA

Preventivos luego de 3 intentos en finales buscará en esta ocasión la corona, se ha quedado cerca pero no ha tenido esa chispa para lograr su propósito; Real Independencia jugara su segunda liguilla, mientras que San Nicolás y Covivesa estarán por primera vez en la “fiesta grande”, en la cual no querrán dejar pasar la oportunidad para coronarse.