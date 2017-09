Terremoto... ¡Miedo, angustia e incomunicación!

Soy, por la edad, de los que han tenido la desgracia de sufrir dos terremotos.

En 1985 estaba refugiado en los departamentos Teppanyaki de avenida Universidad, cerca de Miguel Ángel de Quevedo, en la ahora Ciudad de México.

El sismo me sacó de la cama; entre tumbos bajé cuatro pisos, encendí mi auto compacto y salí rumbo a las instalaciones de Canal 13, en el Ajusco.

En el trayecto encendí la radio y aun cuando la mayoría de las estaciones estaban fuera del aire, Radio Red, con José Gutiérrez Vivó transmitía las primeras noticias desgarradoras del sismo de 8.1 grados.

Al llegar a las instalaciones de Corporación Mexicana de Radio y Televisión (Canal 13) asumí de facto el control de la mesa de redacción, en los sótanos que eran el área de noticieros.

Con los datos que, a cuenta gotas, llegaban y las vivencias de nuestros compañeros que lograban comunicarse telefónicamente, elaboré el primer reporte y se lo pasé directamente a don Pedro Ferriz Santacruz, que estaba al aire el noticiero matutino.

Otra vez en el sótano del área de noticias, elaboré un segundo reporte, luego de cancelar todas las órdenes de trabajo previas y mandar a los camarógrafos por los distintos rumbos de la capital.

Al subir las escaleras para entregar el reporte, me topé con Joaquín López Dóriga, nuestro director de Noticias, quien me ordenó que personalmente lo pasara al aire.

Así lo hice. Al lado de don Pedro transmití la información de que se disponía en ese momento, poco antes de las 8 de la mañana.

No me había dado cuenta de que iba despeinado, con una camisa arrugada y una cara de susto que comunicaba mucho más que las mismas palabras.

Canal 13 era la única televisora que transmitía a México y al mundo, pues Televisa se había derrumbado y Canal 11 se quedó sin energía eléctrica.

Al salir del estudio, volví a la redacción y ahí me mantuve coordinando la información y las imágenes por espacio de más de 10 horas.

A mi lado se puso doña Sara Moirón, nuestra jefa de Información, quien me apoyó y no me quitó el mando, demostrando tremendo profesionalismo.

No me pude comunicar con mi familia, pero supe que estaba bien por terceras personas, lo que me tranquilizó y me centré en mi trabajo.

Hace 32 años, canalicé mi miedo por medio de la labor periodística y estuve en el centro de la información, clasificando, analizando la información y las imágenes que se transmitían al aire, para no crear más pánico del que ya existía.

Así trabajé por varias semanas.

Este terremoto de 2017 fue muy distinto.

El sismo fue de 7.1 grados, pero lo sentí mucho más fuerte que en 1985.

Primero, porque ahora vivo en Xochitepec, Morelos y el epicentro del terremoto, Axochiapan, está a 60 kilómetros en línea recta.

A pesar de que estaba en la plana baja de una vivienda de dos pisos, el movimiento inicial fue trepidatorio que me hacía rebotar y caminar con dificultad y al final un tremendo jalón oscilatorio.

Por momentos creía que la tierra se iba a abrir, el ruido que brotaba del piso era estremecedor.

Al terminar el temblor, que por fortuna duró poco, pero pareció una eternidad, lo primero fue tratar de comunicarme con mi hija en la Ciudad de México y ahí fue cuando empecé a sentir más miedo.

Estaba incomunicado.

Así, al miedo que produce el movimiento telúrico (quien diga que no sintió miedo es un mentiroso o está loco), se sumó la incertidumbre que carcome el alma.

No había energía eléctrica.

Los teléfonos fijos no funcionaban.

Las computadoras estaban paralizadas por falta señal de Internet.

Me aferré al celular, pero las líneas se congestionaron.

Con dificultad, por medio del WhatsApp, empecé a recibir informes de lo que sucedía en la capital del país.

El grupo de Whats de Abraham Mohamed (Candelero) fue muy útil, al igual que con Cecilio García (El Número Uno, Veranews), que desde Xalapa rebotaba la información, sí como Pedro Jiménez desde la capital, me mantuvieron informado.

Una hora después, ya con la angustia que cerraba la garganta, por fin puede comunicarme con mi yerno que me tranquilizó: Todos estaban bien.

Una calma reconfortante, egoísta, hizo que ese gusanito de la información me llevara a utilizar mi celular como radio y me mantuve informado, pero no podía comunicar nada, pues hasta el WhatsApp se fue.

Estuve, por muchas horas totalmente “fuera del aire”, sin poder transmitir nada.

Solo oía las sirenas de las ambulancias.

El coraje suplió al temor.

Fue después de las ocho de la noche cuando por fin regresó la luz y así la comunicación.

Pero el miedo y el coraje se anidaron en el alma.

Por eso, este nuevo terremoto fue peor, para mí, que el de hace 32 años.

Cierto, en 1985 se contaban por miles los muertos… ahora son por cientos…

Pero, la verdad, éste me cimbró más que el de hace 32 años.

Por el miedo, la angustia y… la incomunicación.





Abel Magaña C. (Campuzano) cumplió hace poco 51 años de ejercer y vivir del periodismo. Inició su carrera profesional en Xalapa, Veracruz, en los “Diarios El Tema de Hoy” y “El Mundo de Xalapa”; después en el puerto de Veracruz laboró en “El Dictamen”, el decano de la prensa nacional. En la Ciudad de México se desempeñó como reportero y director editorial de varios medios impresos como la “Cadena Avance” y Diario de México. También fue jefe de prensa del Gobierno federal (SEMIP, ISSSTE, Senado, secretaria del Trabajo). Creó el único diario mexicano que circula, hasta la fecha, en E.U., “Diario de México Edición USA”. En “Canal 13” (televisión oficial) llegó a ser Director de Noticias de manera temporal. Ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo y en dos ocasiones el Premio Nacional del Club de Periodistas. Ha entrevistado a muchos personajes del mundo en exclusiva (Fidel Castro entre ellos) y a los presidentes de México desde Gustavo Díaz Ordaz hasta la fecha.