Frank en su tinta

LLEGÓ por Inbox: “Estimado amigo Frank, hoy es un día histórico para el municipio de Iguala porque en tan poco tiempo se han evaluado un sinfín de escuelas. Claro, sin importar los riesgos que éstas implican, Lo que más te recomiendan es usted resane, pinte y hay que monitoreas esas fisuras; si usted nota que se vuelve abrir, vuelva lo hacer y si no, nos llama. ¿Serán lo suficientemente veraces estos dictámenes? Yo pienso que no, porque finalmente al gobierno lo único que le importa es mantenernos ocupados. Sin embargo, ninguna autoridad real a quien le compete se ha hecho presente, o lo que es realmente, brillan por su ausencia. ¿Dónde están las supervisoras?, ¿Dónde están los jefes de sector? ¿Dónde están los jefes de servicios educativos? ¿Dónde esta José Luis González Otero de la Vega? ¿Dónde está Aurelio Nuño? Estos son los verdaderos responsables de la educación. Perdón por el comentario, pero realmente es indignante lo que están haciendo. Atentamente; Virgilio Álvarez”…….. EL MAESTRO jubilado de Iguala, Bernardo Cruz Manjarrez, llamó este martes mentiroso y corrupto al secretario general de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Javier San Martín Jaramillo. Dijo que el líder sindical no ha resuelto los problemas de los trabajadores de la educación y que lo único que ha hecho es enriquecerse con el cargo. Y agregó: “Yo tengo una situación que realmente me hiere, como es el caso del Cebe y de mi liquidación, además del bono que no se me ha dado. Nos encontramos en un bufet y me dijo que me resolvería pronto, pero hasta la fecha no ha habido nada. Y no sólo soy, soy; son varios trabajadores de la educación que ya fallecieron desde el año 2015 y es injusto que a su familiares no les den su dinero”………ESTE martes nuevamente maestros y padres de familia salieron a las calles porque no les llega el dictamen estructural de sus escuelas. Otra vez Chilpancingo se llevó el primer lugar en protestas, pero también las hubo en Taxco, Acapulco y Atoyac. Las autoridades ya reconocieron que la demanda de escuelas dañadas ya rebasó al personal capacitado para hacer las revisiones, lo cual quiere decir que continuarán las protestas……. PADRES de los 43 estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa y grupos sociales que apoyan el movimiento realizarán este miércoles una marcha en Iguala, con motivo de los tres años del trágico y lamentable hecho. Los contingentes se concentrarán a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de la Feria de la Bandera y de allí marcharán sobre el Periférico hacia el lugar donde fueron asesinados tres de sus compañeros (esquina de Álvarez con Periférico Norte y Ciudad Industrial). Los organizadores anunciaron que la manifestación será pacífica. Hasta el momento hay más de 130 detenidos, una verdad histórica hecha pedazos, una postura del Grupo de Expertos Independientes, pero de los 43 estudiantes no se conoce el destino final……. YA CASI termino de escribir. Solamente me falta una línea. No menos, como cinco. La pifia del presidente Enrique Peña Nieto se ha convertido en el meme favorito en los días recientes. En su defensa señalan que estaba muy cansado porque había estado coordinando hasta la madrugada las estrategias para apoyar a los damnificados por los sismos y el huracán Max. Simple sugerencia: Si estaba cansado, hubiera descansado, o solamente hubiera cerrado la boca……… SIMPLE dato: Ya son 165 las escuelas en Guerrero que no tienen clases porque sus edificios presentan daños estructurales, causados por el sismo. Y la Secretaría de Protección Civil de dio a conocer que ya son 7 mil las viviendas afectadas por el terremoto…….. PUNTO.