Revista de la Semana

La semana pasada vivimos un aterrador terremoto. Los fenómenos de la naturaleza, no son más que eso; nada que ver con un Dios castigador o vengativo.

Lo expresé claramente hace tres años: con los hechos de Iguala, se destapó la cloaca y se acabó el sexenio.

Indudablemente que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto venía sorprendiendo a medio mundo. Había convencido a la oposición para sumarse al Pacto por México, logrando que se aprobaran en el Congreso una docena de reformas estructurales y estaba despertando interés con su proyecto de Mover a México. Peña Nieto era el presidente de moda en los foros internacionales.

Hasta la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas.

La infamia del 26 de septiembre de 2014 no terminó con el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes; esos hechos desencadenaron una cadena de crímenes y una red de complicidades para ocultar la verdad y proteger a los responsables. Después de tres años no hay nada claro y resulta difícil distinguir que momento fue más brutal. A tal grado que el gobierno federal, primero se quiso deslindar, pero cuando se dio cuenta de la realidad reaccionó tarde y mal. Eso lo aprovechó el PRD para aventarle la papa caliente que se le quedó en las manos.

Desde ese momento, la racha victoriosa de la administración de Peña Nieto quedó interrumpida. Dos meses después se supo de la “Casa Blanca” y luego de la de Malinalco. Diez meses después se fugó El Chapo y no ha cesado la cadena de corruptelas; gobernadores insaciables, secretarios de estado fabricando triangulaciones con universidades públicas para beneficiarse y el gobierno callado.

De aquel gobierno que empezó con el pie derecho no queda nada. Pues, a partir de aquel 26 de septiembre empezó en caída la administración peñista, de la que no se ha podido recuperar. Y cuando parecía haber tocado fondo, invitó a Trump, que desde entonces le ha provocado más dolores de cabeza.

Hoy pareciera como si el sexenio hubiera terminado en septiembre de 2014. Pues de las reformas, a la fecha, la ciudadanía no percibe sus beneficios y el régimen no ha tenido la sagacidad para construir un nuevo discurso y buscar acciones que lo hicieran detener la caída, sino por el contrario, con la decisión del “gasolinazo” le ofreció un fuerte golpe.

Hubo cambios en el gabinete, pero estos sólo fueron jugadas de ajedrez que en nada detuvieron la caída y que sólo propiciaron una baja popularidad.

En este año el presidente Peña Nieto da la impresión de que su gobierno hasta ahí llegó. Que su legado serán las reformas que no logró consolidar y su estigma la corrupción y la impunidad. Su papel en la historia está escrito y ya no podrá modificarlo ni corregirlo.

Y, cuando el primer mandatario estaba concentrado en su sucesión, en incidir en ella… llegan estos terremotos que lejos de limpiar su imagen, vienen a aplazar la sucesión y a enlodar la transparencia, pues si bien hay mucho acopio de parte de la ciudadanía y de la iniciativa privada, muchos de los damnificados que se quedaron sin casa o departamento, cada día pierden la esperanza de recibir los beneficios, pues el burocratismo les advierte que los estudios tardarán no menos de dos meses y lo peor, con promesas a la larga.

Y no es que seamos negativos, ni pesimistas, pues aunque parezca increíble, somos parte de los damnificados y si bien la ciudadanía nos deja sorprendidos con tanta ayuda, las autoridades se encuentran abrumadas por tanto desastre, y tratan de aparecer aquí y allá, pero no se preocupan por conocer cómo y quiénes administran todos los apoyos que están brindando.

Uno se pregunta, ¿realmente les llega a los que van destinados? Nos enteramos, por lo que dicen los medios, que se están entregando cantidades monetarias sumamente importantes, se están enviando toneladas de alimentos y ropa llegados de todos los rincones del país y del mundo, pero nos preguntamos quién lleva ese control, realmente llega a todos los afectados; pues como ha circulado en los noticieros no han faltado quienes se están aprovechando de la buena voluntad de unos para obtener beneficio propio.

Para quienes hemos perdido parte de nuestro patrimonio, no vemos respuesta. Las autoridades se concretan a decir que harán un peritaje, pero ese dictamen tardará meses y, mientras, qué hacer, a dónde acudir, pues los funcionarios con el pretexto de que andan revisando los daños no se encuentran en sus oficinas y lejos, muy lejos están de dar solución a tanto damnificado, situación que desconoce la ciudadanía y los afectados no vemos la luz en este oscuro túnel de escombros.