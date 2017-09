Sin daños graves, mayoría de las escuelas en Iguala

Ingenieros y Arquitectos entregaron al alcalde Herón Delgado, el dictamen de afectaciones en planteles de la Cuna de la Bandera; sólo el 2% presenta riesgo de colapso en su estructura

Iguala, Guerrero, Septiembre 26.- Integrantes de los cuatro Colegios de Ingenieros y Arquitectos de Iguala, entregaron al presidente municipal Herón Delgado Castañeda, los dictámenes de daños de las diferentes instituciones educativas del municipio, de las cuales, sólo el 2 por ciento presentan riesgo de colapso en su estructura.

En una reunión a la que asitieron también el director del Instituto Guerrerense de Infrestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Nvarrete; el subsecretario de Edución Básica, Emiliano Díaz Román; el secretario geeral de la Sección XIV del SNTE, Jorge San Martín Jaramillo; el regidor Rafael Domínguez Velasco, el secretario de Desarrollo urbano y Obras Públicas, Miguel Ángel Pérez Ávila, explicó que cada colegio realizó 50 revisiones técnicas en las escuelas del municipio, por lo que en total se llevaron a cabo alrededor de 200, dando como resultado que solo el 2 por ciento presentan daños severos en su estrutura.

Detalló que de acuerdo a estos dictámenes, hay edificios que requieren algunas reparaciones, pero que la mayoría de las escuelas no presentan daños fuertes en su estructura y por lo tanto, no representan un riesgo para la población estudiantil. Indicó que son 5 los edificios de escuelas que no deben ser utilizados y que ya se notificó a los respectivos directores.

Explicó que entre estas escuelas están la primaria “Herlinda García” que definitivamente no podrá ser utilizada por el riesgo de que pueda colapsarse. También está la primaria “Braulio Rodríguez”, en la que se va a tener que restringir un área, además de las primarias “Gregorio Torres Quintero” y “Nicolás Bravo”.

También sufrieron daños la Escuela Secundaria “Plan de Iguala” (ESPI) y la Telesecundaria de El Naranjo, que además ya rebasó su vida útil.

Dijo que la mayoría de escuelas están en condiciones de laborar, porque las fisuras o cuarteaduras que presentan en bardas y paredes no ponen en peligro la vida de las personas.

“Son 200 dictámenes que se han eleaborado y de éstos sólo el 2 por ciento de las escuelas registran daños graves. En el resto sólo hay daños menores que no ponen en riesgo la integridad física de los alumnos y maestros”.

Por su parte el director del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete dijo que las primeras escuelas que revisará son las escuelas que ya revisaron los ingenieros y arquitectos para no perder el dinero del Fonden, realizar el llenado de las cédulas del Fonden.

Dijo que lo anterior le permitirá realizar “tiros de precisión” para no tener que revisar 100 escuelas para que solo 6 estén afectadas.

REVISA IGIFE ESCUELAS

DE IGUALA

El subsecretario de Educación Básica, emiliano Díaz Román, informó que este lunes la SEG inició la revisión junto con el IGIFE de lainfraestructura educativa del municipio igualteco con el objeto de verificar si hay condiciones para reanudar clases en las escuelas que no lo han hecho.

Dijo que las revisiones se están haciendo de manera coordinada con Protección Civil y en caso de que se determine que alguna escuela no puede continuar con clases, “tenemos que ver dónde la reubicaremos, es decir, puede ser que en alguna escuela que no tenga turno vespertino, nos la puedan prestar para ubicar a los alumnos de la escuela dañada, esta podría ser una sede alterna”.

Señaló que se reunieron con supervisores y directores de las escuelas que sufrieron daños a causa del sismo del 19 de septiembre en la que se dio a conocer que personal del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), está realizando una evaluación minuciosa de las afectaciones y determinar si el plantel es seguro o no.

Díaz Román comentó que la intención de esta reunión es que los maestros y alumnos tengan las garantías de que estarán bien y que no corren ningún riesgo, luego de supervisar su escuela.

En el caso de las instituciones que no han reanudado clases, dijo que los maestros deben buscar estrategias para que los alumnos no pierdan el ciclo escolar, en ese mismo sentido agregó que buscarán a los directores de las escuelas que no fueron dañadas y que no tengan clases en el turno vespertino, puedan prestar las instalaciones para las escuelas que fueron afectadas.

Agregó que también se está viendo la posibilidad de habilitar aulas móviles provisionales en las escuelas que tengan el espacio adecuado y puedan atender a sus alumnos o como otra alternativa, solicitar al gobierno municipal que presten las unidades deportivas y ahí colocar aulas para que los niños y niñas no pierdan el ciclo escolar.

Por último, dijo que la instrucción del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; del gobernador Héctor Astudillo Flores y del secretario de Educación Guerrero, es que aquella escuela que no esté en condiciones de reanudar clases, no lo hará y los maestros buscarán alternativas para que los alumnos continúen con su aprendizaje.