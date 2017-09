Sagarpa no ha liberado 13 mdp para proyectos productivos en Guerrero

Chilpancingo, Gro., Septiembre 26.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no ha liberado 13 millones de pesos que fueron asignados a proyectos productivos para este 2017 en Guerrero.

Campesinos y productores de varias organizaciones sociales prevén protestar a inicios de la próxima semana en la delegación federal de Sagarpa, para exigir claridad y la inmediata liberación del recurso.

De acuerdo con Sebastián de la Rosa Peláez, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), los 13 millones de pesos aprobados en el presupuesto de este año, están destinados para el sector ganadero, desde el vacuno hasta la producción apícola; pesca, huertos de traspatio, elaboración de productos comestibles como pulpas o dulces típicos, y la agricultura.

Agregó que en este momento sólo se ha resuelto el Programa de Incentivos para la Producción de Maíz y Frijol (Pimaf), pero señaló que falta la entrega de motobombas aspersoras.

Aseguró que la CODUC tiene una gestión de un millón 50 mil pesos en diversos rubros, que no se han entregado, entre ellos dos tractores para campesinos de La Unión y Cuajinicuilapa.

Sobre la reducción presupuestal que prevé el proyecto de Presupuesto de Egresos Federal (PEF) para el 2018, de la De la Rosa opinó que el gobierno federal y las cámaras de diputados deben dejar a salvo la actividad productiva.

Explicó que el presupuesto para el campo no sólo se destina a la producción agrícola o pecuaria, sino también a pavimentación de carreteras alimentadoras y construcción de kioscos y zócalos que modifica el estatus de las comunidades, pero que sin embargo no resuelve el problema de marginación.

De acuerdo con el legislador con licencia, debe priorizarse las acciones de alumbrado público, agua, drenaje y la producción agrícola.

Refirió que el gobierno federal mantiene una “política de abandono al campo” y destina la mayor parte de los recursos a los grandes productores, pero en ese sentido informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió con la CODUC a que la maquila de uniformes escolares que se entregarán el próximo año serán elaborados por los talleres de sastrería que impulsó su organización, y al respecto destacó que “tengo la promesa del gobernador que se va a dar a estos talleres”.