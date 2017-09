Ricky Martin: He logrado todo lo que me he propuesto

Con más de 30 años de carrera, el cantante puertorriqueño Ricky Martin asegura que no obstante la fama que en ocasiones lo mantiene fuera de casa, alejado de su familia entre viajes en avión y conciertos, no cambiará su vida por nada.

“Una vez alguien me dijo: ‘No quisiera estar en tus zapatos’. Y yo le respondí: ‘Yo tampoco quisiera estar en los tuyos’. Si a mí no me gustara mi vida, simplemente no estaría aquí”, sostuvo el astro del pop.

Con más de 10 discos en su carrera, entre álbumes de estudio, recopilatorios y en vivo; colaboraciones musicales; telenovelas, series de televisión, películas, doblajes, obras de teatro, conciertos a nivel mundial e infinidad de reconocimientos internacionales, Ricky Martin asegura que ha conquistado lo propuesto, pero no es producto de la magia.

“He logrado todo lo que me he propuesto y no hay varita mágica. Todo ha sido con mucho trabajo, con mucho enfoque”.

El pasado 20 de septiembre, el cantante Ricky Martin ofrecería un concierto en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, pero fue cancelado debido al sismo que sacudió varias regiones del país.

Se desconoce hasta el momento la nueva fecha en la que se presentará el ídolo latino que, a través de sus redes sociales, ha manifestado su solidaridad a México.