Frank en su tinta

HUBO regreso a clases, el lunes, pero también muchas protestas por parte de padres de familia y maestros porque sus escuelas no fueron incluidas en la lista para ser reparadas por los daños ocasionados por el sismo del pasado martes. Otras instituciones educativas (que también fueron muchas) no protestaron, pero simplemente los padres no dejaron a sus hijos en las escuelas hasta que tengan, dijeron, el dictamen de Protección Civil y de la Secretaría de Educación que diga que sus edificios estén en buenas condiciones. Las protestas se concentraron en Chilpancingo, donde hubo exigencias y bloqueos de padres y maestros de los jardines de niños Emiliano Zapata de la colonia Plan de Ayala, Ramón Alarcón Jiménez, Margarita Maza de Juárez y Bertha Domínguez de la colonia Las Palmas. Además, la primaria Antonio A. Guerrero y el Cendi Luz y Alegría. En Acapulco, la protesta de padres de familia fue en la primaria Morelos de Puerto Marqués, donde denunciaron que el edificio, que tiene 70 años, está en malas condiciones. En Atoyac, más de 300 alumnos de la primaria “Modesto Alarcón tomaron sus clases en la calle 8 de Marzo, ubicada a fuera de la escuela. Fueron sacados debido a que uno de los edificios es inhabitable, ya que está en pésimas condiciones desde hace casi 8 meses. Desde los sismos registrados el pasado 7 y 19 de septiembre, la estructura se agrietó y empeoró, dijeron los padres de familia y docentes. Y en Iguala, padres de familia y maestros de la primaria Teófilo Rivera Vega, ubicada en la colonia El Paraíso, se fueron a bloquear la carretera Iguala-Chilpo, a la altura de Rancho del Cura. Indicaron que su escuela está en la lista de edificios afectados de la SEG, pero urgieron su reconstrucción……. EN ENTREVISTA con el Tintero, el secretario de Educación, José Luis González, admitió las inconformidades de los padres de familia, pero dijo que no ayudan en nada que bloqueen carreteras y calles, “pues la haremos el mismo caso si canalizan su demanda el director de la escuela o el supervisor”, apuntó. También reconoció que la lista de escuelas afectadas no es definitiva y que seguirá creciendo conforme se reciban más escuelas en mal estado. Finalmente, el titular de la SEG calculó que en un mes todas las escuelas de Guerrero estarán trabajando con normalidad, ya que se buscan alternativas para los alumnos y maestros de los planteles que serán reconstruidos…….. EL INSTITUTO Electoral y de Participación Ciudadana trabaja para garantizar que en las elecciones del próximo año los partidos políticos otorguen candidaturas ganadoras a las mujeres, porque existe el antecedente de que (todos los partidos) les dan el 50 por ciento de sus candidaturas a las damas, pero en municipios y distritos perdedores. Nomás por cumplir. Ello provoca que en los municipios y en el Congreso Local haya menores mujeres que hombres gobernando y legislando……. LOS DIPUTADOS priistas de Guerrero donarán un mes de su salario para los damnificados por el sismo y el huracán Max. ¿Y los legisladores de los otros partidos?...... CAMPESINOS priistas de Iguala andan que no los calienta ni el sol en tiempo de sequía, porque fueron marginados del proceso para integrar el comité municipal de la CNC (sector del PRI). El domingo muchos de ellos se salieron del acto de toma de protesta (realizado en la Comisaría Ejidal de Iguala) porque, dijeron, “integraron al comité cenecista a gente que nunca en su vida se ha ido a parar a un surco, ni sabe cómo se echa tierra”. El comité de la CNC lo encabeza Edgar Fidencio Peralta Sánchez, a quien los campesinos priistas molestos sí reconocieron como hombre del campo. Revelaron que tampoco fueron tomados en cuenta comisarios municipales y comisariados ejidales del municipio……. SIMPLE pregunta: ¿La Reforma Educativa no previó los daños provocados por los sismos?........ PUNTO.