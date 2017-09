Palabrerío

Ante el estancamiento que padece el municipio de Iguala, se hace necesario crear bases sólidas en el presente para poder construir un futuro productivo y solidario en beneficio de todos.

La vida en nuestro municipio ha seguido un cauce negativo, ese que nos lleva al “aquí no ha pasado nada”, “borrón y cuenta nueva”, mientras que los funcionarios públicos viven solamente la inmediatez de su burocrática existencia con más pena que gloria, atrás de su escritorio en el día a día, ocupándose por lo general de los problemas más insignificantes y banales para justificar su salario, o haciendo a la prensa declaraciones huecas con el único objetivo de publicitar su imagen y engordar su vanidad.

Iguala necesita de políticos que vean más allá de sus bolsillos, que trabajen en la construcción de lo que realmente necesita el pueblo y no la burocracia política, que formen su equipo con personas con capacidad para el trabajo específico que van a realizar, y no con los matraqueros que trajeron pegados a su campaña electoral, que sean hombres y mujeres con trayectoria ciudadana en el bien hacer y no chambones profesionales en el quehacer de la lisonja.

Iguala necesita auténticos servidores públicos, que sirvan de verdad al pueblo y no que se sirvan de él, que busquen la excelencia en el trabajo y no la fama como si fueran estrellitas del espectáculo con el afán de proyectarse a otro puestecito mejor, necesita personas comprometidas con dar resultados de calidad y no vividores del erario.

Iguala necesita gobernantes con propuestas constructivas de corto plazo, y no aficionados a la política de pacotilla, cantinflescos a la hora de rendir cuentas ante el pueblo, necesita gobernantes que vayan en pos de victorias colectivas populares, y no en pos de victorias particulares o de grupo partidista.

Iguala necesita gobernantes que busquen aquello que nos una, que nos identifique como conciudadanos de este municipio, que ponderen las coincidencias y desechen las divergencias de colores políticos, que nos muestren con el ejemplo lo que es la auténtica democracia, solidaridad y la honestidad.

Iguala necesita la inteligencia al servicio del trabajo productivo en el quehacer público, desterrar el caos que provocan los funcionarios improvisados expertos en ganar puestos a través del servilismo y el halago perverso.

Iguala necesita en la función pública de espíritus nobles, que construyan puentes y destruyan trincheras, que busquen colaboradores profesionales en lugar de lacayos, para poder darle vida al municipio en lugar de una mera existencia fragmentaria que nos conduce al precipicio de la destrucción social.

Iguala necesita menos políticos retóricos y más constructores prácticos del presente, para formar una auténtica civilización, que cambie el “esto es tuyo y esto es mío”, por el “esto es de nosotros”.

Iguala necesita políticos que dejen de podrirnos la vida, que dejen de ser abono para lo intrascendente. Si siguen gobernando como hasta ahora la sociedad no durará ya mucho, en ese momento ya no tendrán a qué gobernar y será demasiado tarde para el arrepentimiento porque serán parte de lo que se estará pudriendo.

Para finalizar, una sugerencia del Papa Francisco: “Caminemos todos juntos, cuidémonos los unos a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuídense la vida, cuiden la familia, cuiden a los niños, cuiden a los viejos, que no haya odio, que no haya peleas, dejen de lado la envidia, dialoguen entre ustedes, que este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón y acérquense a Dios”.

