Averígüelo Vargas

El gobernador Astudillo ha recorrido insistentemente las zonas más afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre en el estado, además de las zonas siniestradas por los aguaceros del huracán Max y, luego de hacer un balance de las afectaciones que dejaron, se estima que los daños alcanzan la cifra de 1,350 millones de pesos.

En un estado pobre como Guerrero, que arrastra enormes deudas que dejaron los fallidos gobiernos del PRD, en el estado durante los 10 años que tuvieron la administración pública estatal, los daños representan una nueva carga muy pesada para enfrentarla y además mantener el ritmo de gobierno, de las obras que se realizan y de los programas sociales que atienden las necesidades más urgentes de la población.

Hay una ventaja importante, que buena parte de esos daños puedan ser absorbidos por el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), y que en esta ocasión deben dirigirse a los estados del sur y el centro del país que fueron los más afectados por los sismos y los huracanes, aunque todavía no cierra el ciclo de los huracanes, mientras que los sismos están siempre presentes.

Héctor Astudillo no se ha dado punto de reposo, porque no hay día que no recorra las zonas afectadas y las que siguen trabajando, para impulsar nuevos proyectos que ayuden a captar recursos financieros, para lo que cuenta con el respaldo de la presidenta del DIF, doña Mercedes Calvo y los secretarios de Desarrollo Social, Obras Públicas, de Salud, de Educación y otros más que tienen contacto directo con los guerrerenses afectados, con los que se debe trabajar para resolver los problemas y necesidades que surgieron intempestivamente en septiembre.

La suma de daños señala que son más de 6 mil casas dañadas y unas 9 mil familias afectadas que requieren atención inmediata.

HAY 115 ESCUELAS DAÑADAS QUE NO REINICIAN ACTIVIDADES.— Este lunes la mayor parte de las escuelas del estado reabrieron sus puertas ara que maestros y alumnos reanuden sus actividades, luego de una revisión detallada de los edificios, para garantizar la seguridad de alumnos y maestros.

Ya se informó que son 115 escuelas con daños severos que no abrieron sus puertas este 25 de septiembre, aunque en algunas se hacen instalaciones provisionales y hasta carpas de lona para reanudar las cases y que no se retrase más en el trabajo escolar.

La región Norte es donde hay más escuelas afectadas, aunque en las costas y la región Centro también detectaron edificios que requieren reparaciones antes de que los alumnos ocupen las aulas, pero recibirán clases en instalaciones provisionales.

PROPONE PRI ELIMINAR FINANCIAMIENTO A PARTIDOS Y LOS DIPUTADOS Y SENADORES PLURINOMINALES.— Ante los daños causados en el país por huracanes y los terremotos del 7 y 19 de septiembre, se inició una puja entre los dirigentes de los partidos políticos, para mostrar que estaban dispuestos a ayudar a los mexicanos afectados, antes que beneficiarse ello.

Todos hicieron sus propuestas y algunos como el Peje ofreció el 25 por ciento de su financiamiento del año próximo, propuesta que quedó corta, porque otros como el PAN, el PRD y MC, ampliaron de su ofrecimiento a más del 50 por ciento y hasta porcentajes mayores.

Ahora quien presenta la oferta más fuerte es el PRI, cuyo dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, anunció que presentarán una reforma a la Constitución para terminar con el financiamiento público a los partidos, desde el año próximo, además de eliminar los diputados y senadores plurinominales, lo que permitiría un ahorro de 18 mil millones de pesos que podrían destinarse a la reconstrucción de las zonas devastadas por los terremotos.

Es una propuesta audaz, que supera todos los planteamientos hechos por otros partidos, algunos de los cuales se resisten a abandonar los muchos millones de pesos que se les entregan de los fondos públicos salidos de los impuestos de los mexicanos.

Según el dirigente priista, el sistema político mexicano ha madurado lo suficiente para volver al esquema de financiamiento privado, que aporten sus militantes y simpatizantes, para evitar que “el peso de las campañas caiga sobre la economía de los mexicanos”.

Pero no sólo es eso, sino que para que se disponga e fondos inmediatos, el priismo nacional renuncia al total del financiamiento en lo que resta de este año y pidió que los demás partidos hagan lo mismo, para que entre todos entreguen mil millones de pesos en lo que queda de este año.

Es sin duda la propuesta más importante y que cambiaría el sistema actual del financiamiento a los partidos políticos, para que únicamente se mantengan de lo que aportan sus militantes y simpatizantes.

¿Lo aceptarán todos? ¿Es una propuesta realista o debe mantenerse el financiamiento, para que permanezcan los partidos políticos, que le permitan a la gente escoger al que más le agrade?

AMPLIO APOYO Y PROTECCIÓN A AFECTADOS DE LA BARRANCA EL TULE: MARCO LEYVA.— Aunque no se habían presentado mayores problemas en Chilpancingo, este fin de semana se produjo un deslizamiento de tierra en la barranca de El Tule, una de las muchas que cruzan la ciudad, por lo que el alcalde Marco Antonio Leyva Mena y la presidenta del DIF, Martha García, atendieron a más de un centenar de personas cuyas viviendas sufrieron daños, que las dejaron inhabitables.

La atención a los afectados fue inmediata y para eso se contó con la ayuda inmediata del gobernador, Héctor Astudillo, así como elementos de la 35 Zona Militar, que auxiliaron a los afectados para ayudarlos a dejar esa zona de riesgo, y los ubicaron en un albergue instalado en el interior de las oficinas del SUSPEG, en la colonia Los Ángeles.

Hasta ahora se mantiene el respaldo del DIF, que les ha proporcionado colchonetas y otros utensilios que les hacen más cómoda la estancia en ese lugar, mientras los técnicos municipales y del estado hacen los peritajes necesarios para determinar hasta dónde se pueden rehabilitar algunas de sus humildes viviendas o si será necesario reubicarlos en lugares más seguros, porque las barrancas siempre representan riesgos para quienes se asientan en ellas por estricta necesidad.

