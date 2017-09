Lista la fiesta

Internacional vs. Cesvi; Peventivos vs. San Juan; San Nicolás vs. Real Independencia y Nueva Alianza vs. Covivesa, duelos de cuartos de final

Iguala, Gro., Septiembre 26.- La historia de la campaña regular de Primera Fuerza quedó atrás y ahora sólo viven ocho planteles que buscarán quedarse con el título de la categoría reina de la Liga Amateur de Iguala, en donde el campeón Nueva Alianza estará presente para refrendar el gallardete.

La oncena del Internacional terminó en lo más alto de la tabla de posiciones con 46 puntos, producto de 15 triunfos, un empate y dos derrotas; su rival será el Cesvi Universidad que hizo 33 unidades, que sabe jugar liguillas y una vez más buscará hacer la maldad del “patito feo” como lo ha hecho en otros torneos.

Por su parte, Preventivos fue segundo en el torneo regular con 45 puntos y ahora se medirá al once de San Juan, unos “rojiblancos” que tuvieron un flojo cierre de campaña regular al sumar 33 unidades, mientras que los “guardianes” se han convertido en un equipo protagonista.

Mientras tanto, San Nicolás será un rival de cuidado en esta liguilla y con un plantel muy bien armado se enfrentará a los guerreros de Real Independencia que cerraron el torneo con un descalabro, por lo que en la gran fiesta tendrán que aplicarse ante los “Nicos” que tienen un plantel de mucho respeto.

Finalmente, el campeón Nueva Alianza que vino de menos a más, ahora tendrá como rival al llamado “benjamín” del futbol de Primera Fuerza, el Covivesa en un partido de revanchas que se espera con estos dos planteles.