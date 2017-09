Daños por más de $1,350 millones, deja sismo en Gro.

El gobernador Héctor Astudillo, estimó que hay más de 6 mil casas afectadas, además de una gran cantidad de iglesias y escuelas

Acapulco, Gro., Septiembre 25.- El gobernador Héctor Astudillo Flores cuantificó en más de mil 350 millones de pesos los daños en la entidad por los fenómenos naturales que han azotado a la entidad en las últimas semanas y que dejaron un saldo preliminar de 9 mil familias afectadas en Guerrero.

El mandatario estatal detalló que además de los daños por el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre, también están las afectaciones que dejó el paso del huracán “Max”.

Dijo que el temblor dejó un saldo de más de 6 mil casas afectadas, además de una gran cantidad de iglesias y de escuelas.

En entrevista en el municipio de San Marcos después de una gira de supervisión de obras en la Costa Chica, el gobernador recalcó que hoy lunes se reanudarán las labores en las oficinas de Gobierno al igual que las clases, excepto en 115 escuelas.

Del caso específico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), el mandatario dijo que “intentaremos regresar mañana, obviamente la región Norte es la más afectada en las escuelas”.

En cuanto al huracán “Max”, Astudillo Flores calculó que se inundaron 3 mil casas en toda esta zona que están reportadas en el Fonden, además de que se afectó la actividad pesquera y fundamentalmente el tema agrícola, “lo cual pensamos que ha costado a Guerrero unos 350 millones de pesos”.

Respecto a los daños por el sismo del 19 de septiembre, donde la Zona Norte del estado fue la más afectada, el gobernador dijo que van más de 6 mil casas afectadas, también escuelas e iglesias, cuyos daños ascienden a más de mil millones de pesos, “sumando en ambos casos más de mil 350 millones”, puntualizó.

Sobre las escuelas, indicó que es donde hay puntos más delicados, “como lo he dicho, una escuela que no brinde la seguridad, aunque no esté en la lista, sencillamente no vayan y no pasa nada”, señaló.

Sobre las alternativas para continuar con las clases explicó que “si una escuela tiene turno matutino y existe alguna escuela en la localidad que no tiene turno vespertino, se puede utilizar ese turno, es decir, el turno matutino de la escuela se va al turno vespertino, esa es una de las opciones; otra es en utilizar alguna de las instalaciones que no se utilizan con mayor frecuencia, que también se pueden utilizar por las tardes”.

También expresó que otra opción son las aulas móviles.

“Eso también tendría que tomar un tiempo para armarlos, pero la primera opción es la que más se va a utilizar, eso se está haciendo con base en una operación que se está moviendo a través de los supervisores, ha habido reuniones con los supervisores”.