Sin unidad verdadera de izquierdas, AMLO no ganará: Pablo Gómez

Acapulco, Gro., Sep. 25.- El ex presidente nacional y fundador del PRD, Pablo Gómez Álvarez insistió que el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador tiene una gran oportunidad de ganar las elecciones a la Presidencia en 2018, pero subrayó que sólo se logrará bajo la unidad y organización verdadera de todas las izquierdas.

Durante su discurso en un encuentro con militantes y simpatizantes del Frente Progresista Guerrerense (FPG) en un salón de la colonia Bellavista, el también ex diputado y ex senador dijo que México vive una situación muy peculiar porque el actual presidente de la República Enrique Peña Nieto no cuenta con el respaldo del más del 15 por ciento de los mexicanos, según los estudios que se han realizado, cosa que no ocurría antes.

Consideró que la baja popularidad de Peña Nieto “se debe al mal trabajo que se realiza en el país y a una política corrupta y mal aplicada que sólo está afectando la economía de millones de mexicanos que sufren por vivir en una extrema pobreza”.

Por su parte, el ex presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco y actual militante de Morena, Isaías Arellano Maldonado criticó que el sol azteca es pura simulación e incongruencia por formar parte del Frente Ciudadano por México, junto al PAN y Movimiento Ciudadano (MC).

“El Frente Ciudadano por México es una forma clara de oportunismo con el propio partido en el poder, con el único fin de parar a la verdadera maquinaria ciudadana que representa el partido Morena que dirige y encabeza Andrés Manuel López Obrador”, sentenció.

Coincidió con Pablo Gómez en que “la unidad de las izquierdas es la única vía para tener éxito en el proceso electoral 2018”. En el evento estuvieron presentes el fundador del PRD Rafael Aréstegui Ruiz; el integrante de la organización cardenista Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén; el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña; el ex aspirante a la alcaldía de Acapulco, Víctor Jorrín Lozano; entre otros.