Frank en su tinta

“ATRACO” Ramírez hizo honor a su apelativo. El gobernador perredista del vecino estado de Morelos atracó literalmente los camiones cargados con víveres y otros apoyos para los damnificados por el sismo del pasado martes. Y es que policías de tránsito de Morelos obligaron a los choferes de dos tráilers de Michoacán a descargar las despensas en bodegas del DIF, que encabeza Elena Cepeda, esposa del gobernador Graco Ramírez. El abominable hecho fue ampliamente difundido en redes sociales y posteriormente confirmado por el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro, quien explicó en su cuenta de Twitter: “Hermanos les voy a compartir lo que sigue: tres camiones de provisiones que venían al seminario, que tienen como centro de acopio el seminario, no les permitieron llegar las autoridades y se llevaron el contenido al DIF”……. POR ESTE delito, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició una investigación en contra del gobernador Graco Ramírez, quien, en conferencia de prensa, afirmó que “es una campaña de odio y desinformación”. Campaña de odio y desinformación la del gobernador morelense, porque obstaculiza la ayuda a los damnificados por “llevar agua a su molino” con fines electorales. Y así, con esos atracos, tiene el sueño guajiro de ser presidente de México. ¿Se lo imaginan?.......... POR CIERTO, como el caso de Graco Ramírez, en muchos otros las redes sociales han jugado un papel importante en esta nueva desgracia mexicana. También fueron fundamentales en el reality show montado por la televisión en el caso de la niña Frida Sofía que finalmente no existió y que dejó en entredicho la credibilidad de varios periodistas televisivos y de la propia Secretaría de la Marina. Televisa y la Marina jugaron con el dolor y sufrimiento de mucha gente. Hicieron del caso Frida Sofía el centro del desastre, cuando en otros estados se requería la ayuda y la atención gubernamental. Fue como una “caja china” para que no se conociera de momento la dimensión de la tragedia causada por el terremoto. Luego nos enteramos que Jojutla (Morelos) está destruida y que Atenango del Río (Guerrero) quedó devastado. ¡Malditos aquellos que lucran con la desgracia para conseguir otros objetivos!.... SIN EMBARGO, las redes sociales también han jugado en contra. Después del sismo del martes se volvieron a generar muchas noticias falsas que se difundieron principalmente vías Whats App y Facebook, y causaron psicosis entre la ciudadanía. Un caso sucedió en Apipilulco (municipio de Cocula). El jueves por la noche empezó a difundirse la noticia falsa de que a la una de la mañana (ya del viernes) llegaría una réplica del sismo. El sujeto que grabó con su voz la falsa noticia decía que le acababa de hablar un primo que tiene un amigo en la Sedena que decía que estuvieran alertas porque iba a temblar fuerte a la una de la mañana. (Para empezar, él dice que dijo que me dijo. Y luego, ¿qué ching… tiene que ver la Sedena con la alerta de los sismos?). Bueno pues esa noticia falsa (vía Whats App) fue enviada por un vecino de Apipilulco (que estaba en Iguala) a su pueblo y la señora del sonido local (le llaman tocadiscos) lo dio a conocer tal cual al micrófono y espantó a la comunidad, que a través de Facebook comenzó a alertar. Tuvo que intervenir (esa misma noche y por Facebook también) el alcalde Erik Ulises Ramírez Crespo para informar que se trataba de una noticia falsa y que los habitantes de Apipilulco estuvieran tranquilos…….. LA ALCALDESA de Atenango del Río (el municipio más afectado por el sismo), Amparo Puente González, confesó al Tintero que ya no quiere tanta visita de funcionarios para ver cómo está el municipio (y, obviamente, tomarse la fotografía). “Ya vieron cómo estamos, queremos la ayuda para reconstruir las casas. Mucha gente se quedó sin vivienda. Si puede la ciudadanía, en lugar de despensas, mande cemento y material para construcción, porque sabemos que los programas del gobierno van a tardar en llegar”. Y es que, en el colmo de los colmos, en Atenango hay familias damnificadas por Ingrid y Manuel que todavía esperan su vivienda (desde hace cuatro años)……. SIMPLE dato: Con todo lo que se robaron los ex gobernadores alcanzaría para reconstruir los estados afectados por el sismo. Lo robado suma 29 veces más que los recursos que tiene el Fonden. Solamente Javier Duarte se robó 35 mil millones de pesos y el presupuesto del Fonden es de 9 mil millones de pesos……… PUNTO.