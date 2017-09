De simulacro a tragedia real

Hoy como hace 32 años, sabíamos, sabemos que habitamos en zonas sísmicas. Los temblores no son extraños ni ajenos a nosotros los mexicanos. ¿Los olvidamos? Claro que sí; pero siempre un movimiento de cualquier intensidad nos refresca la memoria. El ocurrido en septiembre de 1985 no era único en el recuerdo colectivo. Referente sí porque estremeció la capital del país con trágicas consecuencias. Empero, los pueblos ubicados en la región mixteca (sur de Puebla, norte de Oaxaca y noreste guerrerense) habían sufrido la experiencia de la devastación.

Por desgracia, la ubicación territorial hace la diferencia. No es lo mismo un suceso en el centro que en la periferia de la periferia. La atención, lamentablemente, no es igual. Si el fenómeno derrumba construcciones modernas o emblemáticas en la gran ciudad, el trato es uno. Si el mismo fenómeno destruye cientos incluso miles de humildes viviendas de adobe construidas por campesinos pobres en cabeceras municipales y localidades escasamente conocidas, el trato es distinto. Prueba reciente, a la vista, inobjetable: el sismo que sacudió a Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el jueves 7 de septiembre alcanzó 8.2 grados; el del martes 19 fue de 7.1 grados. ¿Cuál de los dos ha tenido preferencia mediática, atrajo solidaridad internacional y mayor interés y preocupación del gobierno federal? El ciudadano común tendrá la respuesta.

El sismo de 8.2 grados devastó varios pueblos del Istmo de Tehuantepec, principalmente Juchitán. Sin embargo, aunque hubo expresiones inmediatas de preocupación y solidaridad oficial, lugareños afectados afirman que brigadas estatales y efectivos de las Fuerzas Armadas, llegaron a brindar ayuda prácticamente después de una semana. El presidente Peña Nieto hizo lo propio. Al término de la ceremonia alusiva al terremoto del 85 viajó al estado de Oaxaca para dar seguimiento a las operaciones de apoyo; y en el trayecto, enterado sobre el movimiento telúrico acaecido a las 13.14 horas, reaccionó y consideró más importante estar en la Ciudad de México. Y decidió retornar en el mismo vuelo sin aterrizar.

Algo similar pasó en Chiapas. Resultado del desastre del 7 de septiembre, de los 122 municipios, 97 sufrieron estragos. Entre ellos San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, Tapachula, Cintalapa y Jiquipilas. Ocho días después, el viernes 15, contabilizaron 54 mil 986 viviendas con daños, pero de ellas 17 mil 963 totalmente colapsadas. Del sector salud 98 edificios, 129 inmuebles públicos, 318 iglesias, 149 comercios, 207 ramales carreteros y 69 puentes. Ante este panorama, los chiapanecos claman apoyo urgente para reconstruir sus viviendas. Chiapas, es la entidad que desde 1999 en que se creó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ha experimentado 47 contingencias. Y muy probablemente después de cada una de ellas, los gobiernos federal y estatal prometen y no cumplen a los damnificados. Conducta que suele demostrarse por donde quiera como algo normal. Para ejemplo está Guerrero. A cuatro años de los huracanes no entregan casas faltantes ni reconstruyen escuelas.

Podemos entonces inferir que el daño causado por el sismo del 19 de septiembre en relación al del 7, fue menor; pero ha tenido más difusión porque afectó la ciudad más populosa e importante de la República mexicana. Tampoco se circunscribió a la metrópoli. Puebla, Estado de México, Morelos (particularmente Jojutla) y municipios de la parte norte y noreste guerrerense, en conjunto superan la devastación de la Ciudad de México. Empero, vale repetirlo, no tienen la misma suerte en el trato el centro y la periferia. El Tecnológico de Monterrey y el colegio Enrique Rébsamen, tuvieron atención inmediata; ¿cuándo la tendrán escuelas de comunidades rurales alejadas en Oaxaca, Chiapas y Guerrero? La remoción de escombros, en la capital ha empezado; esperemos no transcurran meses para que ese tipo de auxilio llegue a todos los lugares que lo necesitan. Sobre todo, por supuesto, que la reconstrucción el gobierno actual pretextando falta de recursos no vaya a transferirla al que entrará en diciembre del 2018.

La generación que nació en 1985, hoy está en plena juventud y seguramente es la que acudió voluntariamente al rescate y promovió la solidaridad. Aquellos que en aquel tiempo tenían 30 o 32 años de edad tal vez no aportaron fuerza física pero si experiencia extraordinaria. Lamentables la pérdidas humanas y desde luego también las materiales. Pero la vida sigue; por demás no tenemos otro espacio que habitar. Habrá quienes puedan cambiar de colonia, ciudad, región o país; pero hasta ahí. No hay otra alternativa que tratar de entender cuan pequeños e insignificantes somos frente a la naturaleza. La Tierra, no es nuestro planeta, así en sentido patrimonialista; simplemente la habitamos. Y en tanto simples inquilinos lo hacemos muy mal. Muchos de los secretos que encierra no han sido descubiertos y posiblemente no lo sean por la inteligencia humana. Ante ello sólo queda aprender de la experiencia y abrigar el deseo, sí sólo el deseo, que no ocurra otra catástrofe.