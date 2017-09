Averígüelo Vargas

Aunque Guerrero no fue uno de los estados más afectados por los dos fuertes sismos que sacudieron el centro y sur del país, se tienen daños considerables y necesidades que tienen que ser atendidas para llevar alivio y respaldo a muchos miles de guerrerenses de la Costa Chica y la Montaña principalmente.

Hay muchas carencias y reclamos de ayuda y respaldo de parte de las autoridades, pero también se ha visto una importante respuesta de parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, su esposa, la presidenta del DIF, Mercedes Calvo, y de la mayoría de sus colaboradores que se han pasado la mayor parte del tiempo en las zonas afectadas por los sismos, además que el huracán Max destruyó muchos cultivos y dejó pueblos y comunidades inundadas y sin servicios básicos.

Guerrero es “cliente” frecuente de esos fenómenos naturales, pues los huracanes son cosa de todos los años y los sismos también están presentes todos los días, ya que la entidad está en una zona sísmica, donde el subsuelo del estado está en movimiento constante y se producen los sismos, de mayor o menor intensidad.

Tanto los sismos como los huracanes son inevitables y lo más importante, son las medidas preventivas, que ayuden a mitigar el daño de esos fenómenos, que es imposible evitar.

Los terremotos ya no causan tanto daño en la actualidad, por los cambios en los reglamentos de construcción, que hacen construcciones más firmes, de modo que en la actualidad sólo se caen las casas viejas, que no tienen estructura, ya que sus muros de adobe, no pueden soportar los movimientos de la corteza terrestre.

Con los huracanes, mucho ayudan los seguros contra catástrofes del gobierno del estado, para recuperar los daños o parte de ellos.

A grandes males grandes remedios; los males están a la vista, pero también la intensa actividad del gobernador Astudillo, de doña Mercedes Calvo y de su gobierno, que si no impide que tiemble o llueva, si lleva el auxilio a los afectados, aunque los recursos de la entidad sean muy limitados, aunque se tiene el Fonden del gobierno federal.

ATACAN NORMALISTAS VÁNDALOS, LA ZONA MILITAR DE IGUALA.—En momentos de emergencia como el actual, es de esperar y desear que todos los sectores sociales se unan para enfrentar la desgracia que enfrentan muchos paisanos, pero hay quienes actúan en sentido contrario, como los ayotzinapos, los padres de los 43 y los de la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México), que no colaboran pero arman nuevas acciones vandálicas, como el ataque al 27/o. Batallón de Infantería de Iguala.

Todo mundo condenó la suerte de los normalistas, pero aunque ya se tiene el resultado de la única investigación que se ha hecho, insisten en que se es presente con vida, lo que es prácticamente es imposible, después de los hechos violentos en que se vieron involucrados con un mal gobierno perredista y los delincuentes del grupo Guerreros Unidos.

Atacaron el cuartel militar de Iguala, en momentos en que la solidaridad es indispensable, en lugar de andar causando nuevos problemas, sin aportar nada positivo.

Sería mucho mejor que los normalistas, los padres y los asociados de otras normales se dedicaran a ayudar a los damnificados, llevándoles comida, ropa, medicinas y ayuda para sus viviendas, porque así se ganarían la aceptación social, que se traduciría en apoyo a su movimiento, en lugar del rechazo y repudio que ahora tienen y que cada vez aumenta más.

Pero, no, son más dados al vandalismo, a la destrucción y luego a quejarse al ser enfrentados y sometidos por la delincuencia, con los resultados conocidos.

SUSPENDE EL AYUNTAMIENTO LA REMODELACIÓN DE LA AVENIDA ÁLVAREZ.— Ante el rechazo egoísta de los comerciantes de una de las avenidas principales de Chilpancingo, el ayuntamiento capitalino que preside Marco Antonio Leyva Mena, decidió suspender los trabajos de remodelación y mejoramiento de los servicios de la avenida Álvarez, que implicaría la inversión de unos 60 millones de pesos, gestionados por la diputada Bety Vélez, posible sucesora en la comuna.

Es gente, pues, con escasez de miras, que no ven más allá de sus pequeños intereses comerciales, los que también se verían beneficiados, pero prefieren que la capital se mantenga como el “pueblote” que siempre se ha dicho que es.

Ahora esos fondos se canalizarán a realizar 5 obras básicas en varias colonias y comunidades capitalinas.

La avenida Álvarez habría recibido, una pavimentación de alta calidad con concreto hidráulico, ampliación de banquetas y la rehabilitación de las redes de agua potable, drenaje y alcantarillado pluvial.

En realidad, esa obra debería hacerse, pero ya se vio que los inconformes hacen plantones, bloquean la vía y crear otros problemas y obstáculos, que es mejor evitar, aunque el trabajo no se haga.

Finalmente, serán los propios opositores los más afectados y en unos meses más van a exigir que se les arreglen las redes señaladas, obras que ahora impidieron y que tendrán que aguantar por más tiempo, porque el trienio municipal está a un año de concluir.

GESTIONA SECCIÓN 14 DEL SNTE PRÉSTAMOS DEL ISSSTE PARA SUS AGREMIADOS.—Ante la difícil situación que se enfrenta, la Sección 14 del SNTE, que dirige Javier San Martín Jaramillo, ha gestionado paquetes de alimentos para sus agremiados ubicados en zonas dañadas por sismos y huracanes, pero, además gestionó una cantidad importante de préstamos a corto plazo del ISSSTE, para quienes enfrentan problemas y pérdidas de mayor cuantía.

Para lograr mejorar esas prestaciones han contado también con el apoyo amplio y solidario del delegado de ese instituto en el estado, Mario Moreno Arcos, quien ha mostrado su disposición para ayudar a los derechohabientes a contar con las mayores facilidades y ayudas, que gestiona la organización sindical, en beneficio de sus afiliados.

Hasta ahora, el SNTE es el único sindicato que se ha movilizado para ayudar a sus afiliados, para lo que ha gestionado una serie de ayudas para que enfrenten las pérdidas y necesidades que les dejan los sismos y aguaceros.

