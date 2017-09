Hacen llamado a normalistas a protestar de manera pacífica

A un día de cumplirse 3 años de la desaparición de los "43", el coordinador de la asociación civil "Grupo Colosio", Leovigildo Morales, dijo que sin llegar a la confrontación, no permitirán que los estudiantes hagan desmanes en la ciudad. "El municipio merece salir adelante", reiteró

Iguala, Gro., Septiembre 25.- Ante el temor que existe entre los igualtecos por las acciones radicales que posiblemente lleven a cabo padres y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a un día de cumplirse tres años de la desaparición de los 43 estudiantes en el municipio en septiembre de 2014, el coordinador de la asociación civil “Grupo Colosio”, Leovigildo Morales Garcés, hizo un llamado a los estudiantes y padres de los desaparecidos a que sus acciones sean pacíficas.

Morales Garcés dijo que se ha escuchado de las acciones radicales que realizan los estudiantes de Ayotzinapa en el municipio y comentó que “nosotros queremos llamar a la conciencia de los estudiantes, que sus razones han tenido por haber sido afectados, les queremos pedir que tengan compasión de Iguala, porque ya ha sido muy golpeada”.

Manifestó que el municipio merece salir adelante, luego de tres años donde el comercio bajó sus ventas y la ciudadanía empieza a retomar su vida cotidiana luego de los hecho del 26 y 27 de septiembre, “nosotros estaremos al pendiente, pidiéndoles, suplicándole a esa gente y también pidiendo a la sociedad igualteca que no caiga en provocaciones”.

Cabe señalar que el sábado 23 de septiembre, las instalaciones del 27/o. Batallón de Infantería, fueron agredidas por parte de estudiantes de Ayotzinapa, donde arrojaron bombas molotov y petardos, resultando un soldado herido en una pierna e incendiaron el cajero automático del Banjército.

Ante esto, Morales Garcés precisó que no permitirán más daños a la ciudad junto con la asociación civil y reiteró su llamado a las personas agraviadas con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala a manifestarse pacíficamente, “los ciudadanos no tienen culpa en este hechos lamentables, nosotros no tenemos la culpa, les pedimos que no vengan a causar desastres aquí en Iguala”.

Finalmente, agregó que como coordinador junto con la gente que está con él, no permitirá desmanes en la ciudad, pero se conducirán de manera pacífica a fin de evitar confrontación.