Siguen avanzando

Vikinguitas sacó su experiencia para llevarse la victoria en 2 sets (25-15 y 25-19) ante Juvenil Menor

Iguala, Gro., Septiembre 25.- Trabajo, experiencia y un ímpetu por los cielos fueron fundamentales para que el conjunto de Vikinguitas convirtiera su cuarto duelo en una victoria que las pone cerca de las primeras 8 que avanzan a la siguiente fase del torneo de Segunda "A" Femenil del Cemec Voli Iguala, ya que en su duelo sabatino le tocó verse las caras ante la escuadra de Juvenil Menor que buscó defenderse, pero ya no pudo hacer mucho en esta reyerta donde cedieron terreno para terminar cayendo en dos sets 25-15 y 25-19.

Con buen ritmo inició el encuentro la escuadra de Vikinguitas, ya que el dominar la red sobre todo por las bandas fue fundamental para que comenzara a sacar una ventaja de 10 puntos, mientras que las chicas de Juvenil Menor le pusieron ganas pero no pudieron regresar en la contienda que al final de cuentas les costó caer 25-15 en el primer set, con lo que se veían obligadas a buscar regresar como fuera posible en la batalla.

Para el retorno a la cancha Juvenil Menor tuvo mejor trabajo defensivo, esto les dio una esperanza de poder mandar el encuentro al último episodio, pero Vikinguitas no se quedó de brazos cruzado y rápidamente se puso a trabajar horas extra en busca de retomar la ventaja que logró en el primer periodo, así que en un abrir y cerrar de ojos vio remunerado su esfuerzo para encaminarse a la victoria.

Una vez más los servicios y pegar por las bandas fueron la llave para que las Vikinguitas tomaran la delantera y se encaminaran a una victoria que finalmente se detuvo en 25-19. Con este triunfo las “navegantes” se meten a la pelea por un lugar entre las clasificadas y sobre todo retoman la confianza para buscar el protagonismo de hace algunos torneos donde se llevaron la corona.