Cuidado con el rey

Internacional humilla 10-1 a Tamarindos, en última fecha de 1a. Fuerza

Iguala, Gro., Septiembre 25.- El campeón Nueva Alianza será un peligro en la gran fiesta de Primera Fuerza, en donde ayer al jugarse la última fecha se llevó el triunfo de 4-2 sobre Real Independencia.

Los “aliancistas” extraoficialmente terminaron en el quinto puesto de la campaña con su triunfo de ayer ante los guerreros de Real Independencia que reaccionaron tarde y no les alcanzó el reloj.

Por su parte, Cesvi Universidad con su esfuerzo en todo el torneo tuvo recompesa junto con su victoria de 4-0 sobre Cañeros y con esto se metieron a la liguilla como el último invitado.

Mientras tanto, Internacional no le metió más goles a Tamarindos porque no quiso, ya que los “rojos” se aprovecharon de la debilidad defensiva de los “albiverdes” para imponerse 10-1.

Finalmente, Municipal se fue del torneo con una victoria de 3-2 sobre la oncena de Furia Iguala y el Reforma perdió 2-1 con los “carpinteros” de la San José.