Que conste,…los olvidados

Me encontraba en el departamento de Patriotismo y acababa de recibir la llamada de un amigo que me vendría a visitar diciéndome que estaba cerca. Antes, terminé de lavar unos trastes sucios y pretendía hacer la comida para mi hijo, mi amigo y yo, pero como siempre, antes de los temblores me invadió una enorme fatiga como me sucede cuando se darán acontecimientos difíciles en mi vida y me recosté en un sillón, y ya no hice nada, me volvió a llamar mi amigo diciendo que estaba ya cerca del departamento y me levanté y me puse a consultar unos datos en la computadora, y poco después de la una de la tarde el temblor, brutal, inesperado, trágico, violento y me paré tomando la andadera que uso desde que me lastimé el tendón de Aquiles y los problemas de la columna, y no pude sostenerme, solamente llegué a la puerta del departamento en el cuarto piso, y ahí, agarrado de una columna, pensando en mis seres queridos y mis amigos, veía como caían las cosas y sabía que la magnitud del daño era enorme y daría muchas gracias de estar vivo y las doy a cada instante, son muchas las oportunidades de vida en situaciones difíciles que tengo, y de ahí, a la angustia de saber de mi familia y de mi hijo que había salido a la escuela hasta el estado de México y no tenía comunicación ni con él ni con mis demás hijos y señora,… el silencio de la tragedia es espantoso y hay que responder con paciencia y calma, difícil sin duda, pero solo esto así como la solidaridad y el patriotismo, nos vuelven a levantar de una magna tragedia. Tal pareciera que para que germinen las semillas de los valores, del patriotismo, de la solidaridad, se tienen que regar muchas lágrimas de los mexicanos.

La verdadera tragedia aflora la enorme corrupción, las ambiciones políticas y económicas, las mezquindades y la falta de valores de la “clase dirigente”, incluyendo a sus verdaderos manipuladores que son los grandes empresarios, financieros y comerciantes que son los que gozan de los puestos y presupuestos para hacer su negocios privados al lado de los políticos y funcionarios perversos y entreguistas del país.

Que no se nos olvide que salieron los taqueros, los tenderos, los jodidos a dar lo que tenían a mano para apoyar a los salvadores de vida y de la solidaridad, patriotismo y dignidad del país que son los voluntarios de la acción real para salvar vidas y mostrar que la solidaridad, el valor y la entrega existen como valores de los mexicanos. No hemos visto y lo digo con malestar la acción de empresas como la “caca-cola” que controla hasta las botellas de agua y explota, con enormes utilidades, los mantos de agua de los mexicanos o las cerveceras donar litros de agua para calmar la sed de los rescatistas y los damnificados, al contrario, hacen su negocio porque cuando uno va a las tiendas para comprar agua y donarla en los centros de recepción no hay o está oculta y más cara, al igual que muchos alimentos y medicamentos.

Se llama a donar medicamentos y las fotografías muestran cómo en las farmacias se agotan porque la gente los compra para donarlos y que los médicos den mejores resultados y uno se pregunta si los laboratorios que ganan miles de millones de pesos con la venta de medicamentos a los centros oficiales y saquean los fondos del SEGURO POPULAR, como en el caso de Oaxaca, donde el “dirigente” sin empresa, Gerardo Gutiérrez Candiani, al lado de sus primos, saquean cientos de millones de pesos con la venta de medicamentos del seguro popular y no solo los alientan por ser amigos del presidente y lo nombran encargado de las Zonas Económicas Especiales para conseguir negocio a los suyos, los empresarios saqueadores del país que lo sostienen y apoyan, y no para beneficiar a los jodidos de la región, y eso, digo yo, como dicen miles de oaxaqueños que lo conocen y saben de sus tropelías y transas, no son más que chingaderas, y más chingadera es el apoyo que le brinda su socio el presidente de la república para pagarle los favores en las trácalas que generaron durante su gestión de los ”empresarios”, cuando es simplemente un burócrata y tracalero coyote para los negocios de la burocracia y de los grupos de poder… y ahí está, haciendo grandes negocios en la región, y ya sabemos cómo responden los zapotecos cuando se dan cuenta de los trácalasss y ambiciosos, o se pliegan con sus líderes que les engañan y les hacen el juego, o bien, se levantan para protestar en forma violenta como lo hacen en varios sitios.

La tragedia se puede ver desde varios puntos, pero creo que sobresalen las ambiciones y las trácalas, pero son bien vistas con lágrimas y apoyos las labores de miles de manos amigas que sacan pedazos de escombros y llenan de esperanza de vida con cada palada para rescatar vidas de los centros de la tragedia, y ahí es donde en verdad se escriben las bondades y se ve la casta de los políticos, porque sin temor podría decir que, en OAXACA, nos sorprende la entrega y valor de Alejandro Murat, comparado con el hampón de Gabino Cué, que solo se dedicara a robar y saquear los recursos de los oaxaqueños para ganar impunidad con su operador el Coco, Castillo…y bueno, esperamos, ya vendrán los tiempos de la justicia y del verdadero valor..