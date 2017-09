Donaciones transparentes

Después del temblor del pasado 19 de septiembre que dejó centenas de fallecimientos y decenas de edificios derribados han sido varios quienes se han solidarizado con este hecho. Desde las condolencias de líderes internacionales, el envio de grupos de rescate de otros países, el establecimiento de centros de acopio para víveres hasta la donación en efectivo. Respecto de esto último cabe señalar que van varias las empresas, personajes y asociaciones políticas que han decidido apoyar a nuestro país.

Google, Facebook, Coca Cola, Apple, AT&T donarán cada uno de ellos 1 millón de dólares. Samsung 20 millones de pesos, Bancomer 10 millones de pesos, Ford medio millón de dólares, The Home Depot, más de 13.5 millones de pesos; la actriz Salma Hayek donará 100 mil dólares, el piloto Checo Pérez 3 millones de pesos. A eso tendríamos que sumarle que Televisa anunció que suspendería el próximo certamen de Teleton y que lo hasta ahora recaudado sería en beneficio de los damnificados; además de que los partidos políticos están dispuestos a destinar desde el 20% de sus prerrogativas electorales (como es el caso de MORENA) hasta el 100% (como es la postura del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).

Con esos datos cualquiera pensaría que es bastante la ayuda que estaría llegando a los afectados por el sismo. Sin embargo, muchos nos preguntamos ¿Cómo se canalizarán estos recursos? ¿A nombre de quién? ¿Cómo podremos cerciorarnos de que efectivamente lleguen a quienes más lo necesitan? Y a pesar de que no dudamos que existan quienes de manera desinteresada y humanitaria estén realizando este tipo de esfuerzos no dejamos de pensar que hay otros que sólo se quieren aprovechar de esta lamentable situación.

En principio habría que decir que no es sencillo darle seguimiento a las donaciones. Esto en gran medida porque las éstas se realizan justamente de forma voluntaria y desinteresada, sin esperar premio ni recompensa alguna. La única forma en que hasta ahora se puede tener certeza de que los apoyos brindados efectivamente llegarán está basada en la credibilidad de las instituciones a través de las cuales algunas empresas transfieren el apoyo.

De gran ayuda hasta el momento ha sido la confianza que se tiene en instituciones como Cruz Roja Mexicana o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas (UNICEF). Mark Zuckerberg, creador de la red social Facebook, señaló que la donación del millón de dólares se haría a la Cruz Roja Mexicana, y que además se creó la opción de donar en la pantalla de inicio de esta herramienta; por lo que todo lo recaudado -adicional al millón de dólares- se canalizaría a través de UNICEF México. Coca Cola y Samsung de la misma forma advirtieron que lo donado se daría a la Cruz Roja Mexicana. No obstante, aún hay varias donaciones de las cuales no sabemos cuál será la ruta por la que llegaran a los miles de damnificados.

El punto más oscuro de todos estos apoyos lo encontramos en los partidos políticos, cuya credibilidad está por los suelos -y con justa razón-. ¿Cómo podríamos tener la confianza de que entregarán, como hasta ahora han afirmado, los recursos de las campañas a los más afectados? La situación por la que atraviesa el país no está para “más cuentos”, ni mucho menos para lucrar con el sufrimiento de los damnificados.

Cabe señalar que el tratamiento que se debe dar a las donaciones no puede ser el mismo. No es igual que apoye Facebook, que ya adelantó sus mecanismos a que lo hagan los partidos políticos, quienes mantienen en el limbo el cómo le harán. En el primer caso se trata de dinero de particulares; en el segundo, antes que hablar de donaciones deberíamos de señalar que se trata de “reintegros” a la sociedad, ya que de ahí salió el dinero que usan los partidos.

Sin embargo, en ambos casos es válido exigir que la repartición sea transparente. Algunas corporaciones ya dijeron como están haciendo estas aportaciones; las cuales, por cierto, tienen efectos fiscales favorables para ellos; otras, en cambio, no lo han dado a conocer. Quizá es bastante exigirles a ellas, que ya bastante han hecho con dar un granito o una montaña de arena, pero su credibilidad y la responsabilidad social empresarial aumentaría en definitiva si abren al escrutinio público estas bondadosas ayudas. En el caso de los partidos políticos la transparencia no es opcional. Además de que en estos últimos debe ser castigado el mal uso o desvío de esos recursos que tendrían que llegar los más afectados.

En estas donaciones colectivas no dudamos que haya quienes actuemos de buena fe y de manera desinteresada. Sin embargo, no podemos afirmar que todos lo hacen bajo esta misma premisa ni tampoco que a los que les toca “repartir” lo estén haciendo de manera apropiada. No hay que olvidar los diversos señalamientos que se han hecho en contra de las autoridades porque están beneficiando a un sector o que están mal guardando los apoyos -como el caso de la esposa del gobernador Graco Ramírez en Morelos-. Ante ello, sólo cabe una exigencia: que las donaciones y los fines que ellas siguen sean transparentes. Muchos requieren realmente de estos apoyos, México lo necesita.