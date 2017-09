Plaza Sésamo lanza guía para calmar a los niños por sismo

Elmo, Big Bird, Rosita y todos personajes de Plaza Sésamo también tienen miedo cuando algo ocurre en su ciudad y por ello, a través de videos cortos, comparten a los niños mexicanos y a sus padres algunas formas de sentirse en calma, tranquilos y seguros después de situaciones como el sismo que afectó a los estados de Morelos, Puebla y la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre.

En algunos videos cortos que ya circulan en redes sociales los personajes se sienten temerosos por la falta de electricidad, por el sonido de las ambulancias o por dormir solos o inseguros después de presentarse alguna emergencia y por descansar en un lugar desconocido.

Se trata de videos hechos con especialistas que trabajan con Sésamo. También comparten una guía de apoyo para que los padres se acerquen a sus hijos y los tranquilicen. Maca Rotter, quien trabaja de la mano de Televisa —por donde se transmite Plaza Sésamo— señaló:

“Es una guía hecha por pedagogos especializados, esta guía la utiliza Sésamo en situaciones de desastre y emergencia a nivel mundial, hicimos las traducciones para tener el material disponible, ya que los niños a veces no sólo se enteran de todo sino que lo sienten más y muchas veces los papás no saben cómo explicarles lo que está pasando, de ahí que sea importante darles alternativas que desde la lógica de un niño sean claras y entendibles para ellos y no entrar en el pánico en el que está gran parte de la sociedad”, explicó.

En el siguiente link puedes encontrar la guía y los videos que piden compartir para que lleguen a todos los niños que lo necesiten:

http://sesamestreet.org/toolkits/emergencies