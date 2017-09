Llaman a aprovechar descuento en septiembre, "Mes del testamento"

Iguala, Gro., Septiembre 23.- Con la finalidad de evitar problemas legales y familiares posteriores a su muerte, hacen un llamado a la ciudadanía a realizar su testamento y aprovechar el descuento que se aplica en la elaboración de éste, en el marco de la conmemoración del "Mes del testamento".



El notario público Francisco Román Jaimes, destacó la importancia de que la ciudadanía realice su testamento a tiempo, previendo problemas que pudieran suscitarse entre sus beneficiarios.



Comentó que en este mes de septiembre se conmemora el “Mes del testamento”, que es una iniciativita que se originó por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y en donde participan todos los notarios del país, por lo que los interesados pueden hacer su documento por un menor precio.



Román Jaimes dijo que año con año ha crecido la cultura del testamento en los ciudadanos aprovechando que en este mes el trámite tiene un costo de mil 700 pesos, “hay demanda aceptable por parte del testador”.



Explicó que el trámite es muy sencillo y sólo se necesitan documentos básicos y copias, también agregó que al interesado se le entrega un formato donde llena a mano sus bienes generales.



El notario detalló que el testamento no necesariamente deben ser bienes patrimoniales, “muchas veces el testador dice, licenciado tengo dos hijos, ¿puedo poner por qué a uno le dejo mi herencia y al otro no?, hay ocasiones que los hijos tienen dinero y el testador ya no ve la necesidad de heredarlo”, en ese mismo sentido, añadió que los herederos no tendrán conflictos familiares al momento de que se le dé lectura al testamento porque el testador ya explicó el motivo por el cual no le deja bienes.



Jaimes Román aseveró que el testamento es revocable, es decir, el testador lo puede cambiar con el paso del tiempo.



“Sí ha habido problemas pero ya son mínimos en los familiares, lo tengo que decir con satisfacción, ya la gente va teniendo esta conciencia va previendo esta situación”.



Agregó que se han acercado a la notaría personas desde los 35 años a tramitar su testamento, lo cual consideró aceptable, “el testamento es un acto revocable”.



Reiteró que el precio en este mes de septiembre es de mil 700 pesos a nivel nacional, sin embargo, en otros meses es un poco más alto dependiendo en los estados que se realice.