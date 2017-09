Pediatrucos… y algo más

Macabra coincidencia que a 32 años, el mismísimo día, 19 de septiembre, otro sismo devastara a México. Algunos dicen que la Tierra tiene memoria. Nuevamente la solidaridad inmediata al rescate de los atrapados por los escombros prevaleció en miles de ciudadanos, la mayoría jóvenes, hombres y mujeres por igual, haciendo columnas humanas para ir pasando, mano a mano, los escombros que otros iban juntando en botes, cubetas y canastos para hacerlos llegar hasta los camiones estacionados a unos metros. La Internet permitió que, a diferencia de 1985, la información corriera a raudales, ya no fueron las televisoras quienes informaron, ahora fue en forma directa, de ciudadano a ciudadano, aunque, fieles a su desmesura y buscando rating, Televisa y otras televisoras, inventaron y armaron un show mediático fiel a sus telenovelas como si fuera una de ellas cuya protagonista llevó el nombre de Frida Sofía, engañaron a la gente, se burlaron de ellos, muchos cayeron en el garlito y, después de más de 9 horas de mantenerlos expectantes y exaltando ánimos con su expresión de “fuerza México” repetida como si fuera una arenga en un partido de futbol de gran final, les salieron con una baba de perico. Al final hubo disculpas hasta de la Marina mexicana que durante el show, había sido alabada por la televisora por sus excelentes labores de rescate, a su vez dicha televisora fue a la única que se le permitió estar cerca de los hechos, todo un “reality show”. Las redes sociales son un virus altamente replicable, en ocasiones muy virulento y no podrá ser controlado por el gobierno a menos que prohíba el uso de Internet, que sería el caso extremo de un autoritarismo de Estado. En menos de 2 días, se colectaron más de un millón y medio de firmas apoyando la idea de que el dinero destinado a los partidos políticos en las próximas elecciones y que son más de 7 mil millones de pesos, fuera empleado en la reconstrucción de las ciudades y pueblos devastados por el terremoto de 7.1 del pasado 19 de septiembre ya ampliamente difundido. La viral propuesta dio frutos y para no verse vituperados, saltaron a la palestra los priistas ofreciendo 25% de sus prerrogativas partidistas para las elecciones de 2018 y que equivalen a 258 millones de pesos con la condición de que fueran empleados para la reconstrucción de viviendas y administrados por la Secretaría de hacienda, es decir, simularían que los estregaban y ellos como gobierno los administrarían, obvio, a manera de campaña electoral, como lo saben hacer y muy bien. Los panistas no se quedaron atrás y ofrecen también donar parte del dinero que les corresponde para sus campañas para el mismo fin, pero, la gente ya no se chupa el dedo y no dejarán de protestar en las redes hasta que una gran tajada de ese presupuesto sea re asignado para ayudar a los damnificados y, además, exigirán que esos dineros sean administrados por gente honesta, que, afortunadamente, aún existen en nuestro México. Por eso dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios (vox populi vox dei), ojalá lo entiendan los políticos con sus partidos que se han convertido en agencia de empleos.

DON CHIMINO.- ¡Pa´su mecha! Yo pensé que iba a ser ya el fin del mundo cuando se soltó el pinchi temblor que mero toco otra vez el 19 de sectiembre. Apenas no tarda me ´bía tocado en la Ciudá de México uno bien juertísimo y ora nos agarra otro todos desaprevenidos. Ni quién se juera a imaginar que temblaría mero ese día como quien festeja sus 32 añitos, nadien, ni ningunas ni ningunos se lo vieran imaginado, pero pasó. Ora hubo sangoloteo y meneadera, el suelo se sacudió como quien se quita las hormigas de encima y se meció como balsa sobre agua en tempestad. A pesar de que dicen que duró menos de un minuto, a mi se me hizo eterno, me imaginé que se rajaría el suelo y que íbamos a parar al meritito fondo de una barranca jonda, pensé tambor, que Corea del Norte bía echado una bomba a los gringos y que le echó más que suficiente etsplosivos pa que nos cargara el tren a los mexicanos por andar etspulsando el Peña Nieto a su embajador de ellos. Tábanos en su casa de mi compa Javi, yo, él y mi compa Chón, era su cumple de Javi y nos invitó a una camaroneada de todos sabores y colores. Empezamos como a las 11 de la mañana de ese día, mientras nos echábamos una cheves entre pecho y espalda, estuvimos botaneando, primero con camarones secos con salsa búfalo y Tabasco, taban tronadores y carnudos, a luego le entramos con camarones en agua chile, súper picosos y cocidos con hartísimo limón, harta cebolla morada, pepinos con sal, chile piquín en polvo y nos los zampamos con salsa de chile serrano licuado con ajo y con galletitas saladas, a luego, camarones en coctel con cebollita bien picada, jitomate, aguacate, con harta salsa de tomate, de la búfalo y un chisguete de la salsa bruja. Con tantos camarones que me taba tragando ya me taba imaginando que iba yo a llegar bien arrecho a mi cantón a hacerle los honores a mi Puchunga que se ´bía ido a cortarse su cabello con un estilista. Entre cheve y cheve y botana y botana el tiempo se jue carrera, ya olía a que se taban cocinando camarones al mojo de ajo y me jui a asomar, mi compa Javi, que le gusta cocinar y más los camarones, consiguió unos gigantes, que asegún se los ´bían traido quesque del Pánuco, cercas de Tamaulipas y sí, taban bien chonchos y ya se me taba haciendo agua la boca, Chón, se subió al baño de arriba porque el de abajo taba descompuesto, en eso, como que tronó algo en el piso y ¡chíngale cabrón!, empezó a temblar fuertísimo, mientras todo se cimbraba y tronaba y se joyía una caedera de cosas, Javi gritó “¡vámonos para fuera, vámonos para fuera!”, yo quise dar paso pero ni madres que se podía caminar, una maceta se cayó y casi me trompiezo con ella, de pronto que oigo un grito bien juerte “¡Ave María Purísima, Ave María Purísima!”, era Chón que, con los calzones y pantalones a las dorrillas y agarrándoselos, apenas alcanzó a dar unos pasos pa bajar la escalera, agu no llegaba a la mitad y se jué de boca rodando hasta el suelo onde quedó con las pompas p´arriba y la nariz en el suelo que se seguía meciendo hartísimo que no dejaba a uno quedarse parado de pie solo garrádose de la pader que soltaba cachos de reboque. Al salir a la banqueta, los postes y los clables se azotaban y una casa de su vecino, de tres pisos, amenazaba venirse pa´bajo, nomás tronaba y se tambaleaba de un lado a otro, ya no sabía yo pa onde correr, Javi dijo que en la banqueta tábamos bien pos lo clables pelones chocaban y echaban chispas, se podían cáir, en eso se jue la luz, Chón taba todo pálido, sudando y arremangándose los pantalones a la cintura, a mi me temblaban mis canillas, mis dientes parecían castañuelas, mi corazón como que se quería salir de mi pecho, mi boca taba seca, seca, no podía yo ni escupir ni tantita saliva, en eso, que grito yo: ¡Mi Puchunga!, que garro mi celulá y que le quiero marcar a ella y ni máiz palomas, no había nadita de red, ni pa mandar un mensaje ni pa hacer llamadas, ¡Uh tamales! Ha de estar muy espantada, y que les digo, áhi se ven, ¡voy a con mi vieja! Y que me salgo corriendo echo la raya a buscarla, taban las calles llenas de gentes, algunos julanos en sus coches iban en chinga a buscar a sus hijos a la escuela, otros como yo iban a pincel corre y corre cuando taba yo llegando al centro ya se taban oyendo las sirenas de los de la polecía y ambulancias, que voy a onde sé que va mi vieja a cortarse su pelo y me dijieron que áhi no jue, tonces que voy con otro estilista que tambor la atiende y cuando llegué, que me meto pa´dentro cuando miré al dueño que es un muchacho que se pinta las uñas, se enchina las pestañas y se pinta los labios, taba sentado en una silleta, agarrándose sus manos, apretujadas contra su pecho encorvado pa alelante, pálido como pan crudo, todo tembloroso y chille y chille a grito pelado “¡aaaaaaaay qué miedoooooo!” “Ayyyyyy qué Miedoooo!, en eso, que arriendo a ver y áhi taba mi Puchunga, parada frente a un espejo, se miraba bien encabronada, cuando oigo que le grita: “¡Qué miedo ni qué miedo! ¡Mira como dejaste! ¡Toda tecochadaaa!” Y sí pues, yo creo que por el susto, el julano ese, le pasó a mochar casi todo su copete a mi vieja que se miraba de su cabeza, como gallina desplumada, yo, apenitas podía hablar de la correteada que di y del pinchi susto pero me calmé cuando miré que mi vieja taba más encabronada que asustada y más porque a mi, por poco se me chispa la risa de mirarla asina de chistosa y, ¡ándenles! Ya me colgué de nuez, áhi nos pa l´otra, graciotas.

NEBULIZAR O NO.- Últimamente, se ha abusado del uso del nebulizador. Los nebulizadores son aparatos que se ocupan para convertir en una nube de vapor a algún líquido, principalmente a la solución salina que se combina con algunos medicamentos y a través de un tubo conectado a una mascarilla, se lleva dicho vapor para que lo aspire alguna persona que padezca algún problema bronco pulmonar. Los medicamentos que se le recetan a un enfermo de los bronquios, pueden ser inyectados intramuscular, en la vena, tomados por boca en forma de pastillas o jarabes, también se pueden ministrar en forma de spray usando una aero cámara espaciadora o bien, nebulizados. Las gotitas de la nube de vapor del nebulizador ultrasónico son tan pequeñitas que penetran más fácil y más profundo a bronquios y bronquiolos. La gran mayoría de los niños con problemas de bronquitis o de bronquiolitis, pueden ser manejados sin el uso de nebulizadores. Erróneamente se usan nebulizadores para destapar la nariz de los niños o cuando están roncos o se enferman de la garganta, los nebulizadores no son la mejor indicación para esos casos. Antes de comprar un nebulizador, pruebe a usar medicamentos por vía oral o, si el caso es grave o de repetición, se pueden usar medicamentos inhalados a través de aerocámaras, cuya aplicación es muy sencilla y no dura más de 30 segundos a diferencia de los tratamientos con nebulizador que pueden durar hasta 10 minutos lo que enfada a los niños, además, los tubos pueden contaminarse y también contaminar los medicamentos a nebulizar.