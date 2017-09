Buitres de la desgracia

México está herido. Y duele profundamente su desgracia. Primero Chiapas y Oaxaca, después Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México.

Los medios electrónicos nos trajeron la tragedia de Chiapas y Oaxaca y pudimos apreciar la devastadora acción del terremoto y apenas nos reponíamos de la impresión que nos causó, cuando el estupor nos dejó anonadados al sentir en carne propia la magnitud de los sismos que se dejaron sentir y que afectaron a gran parte del territorio nacional, especialmente a la ciudad de México y Morelos.

Nuevamente, como una cita macabra pactada hace 32 años, la población dio muestras del valor, el arrojo y la entrega a causas nobles y riesgosas para auxiliar a nuestros hermanos en desgracia que perdieron a su hijo, a su padre, a su madre, a un familiar, a un amigo, además de perder su casa, sus pertenencias, sus documentos, arriesgarse entre los escombros para rescatar cadáveres, o sobrevivientes.

Pero la escoria de la sociedad, vil por naturaleza, los malnacidos, como perros carroñeros tocaron puertas, después del siniestro, presentándose uniformados como elementos de Protección Civil para entrar a robar. “Hijos de su chilanga madre”, escribió un periodista indignado.

La solidaridad internacional no se hizo esperar: chilenos, peruanos, israelitas, japoneses y de otros rincones del mundo llegaron a colaborar con nuestros compatriotas que lo perdieron todo y que conforme a la experiencia, no tienen esperanza de volver a tener una vivienda donde pasar sus últimos días. Damnificados del 85 aún siguen tocando puertas para recibir un apoyo en su desgracia de 32 años.

La sociedad ha respondido, llevando ayuda, víveres, herramienta o sus brazos para apoyar en la tarea, bello y edificante ejemplo de entrega, mismo que el gobierno en sus tres niveles debe seguir y regresarle a la población en desgracia, los dineros que mediante impuestos obtiene de todos nosotros.

Los funcionarios deben reducirse el salario y renunciar a todas las prestaciones de que disfrutan, de igual manera los diputados federales, locales y senadores. No más celulares gratuitos, no más autos gratis, no más asesores, no más seguro médico de gastos mayores, el que se enferme que pague sus cuotas primero y después asista al IMSS o al ISSSTE, o pague de su bolsa médico particular. No con nuestro dinero.

La vergüenza de México, los partidos políticos deben renunciar a sus multimillonarias canonjías así como al total de las cuotas que se auto asignarán para la campaña electoral del 2018. También los magistrados del Poder Judicial, funcionarios del INE, todos a reducirse el oneroso salario que cobran. Que se den cuenta que están en un país empobrecido por la clase gobernante que vive y derrocha de manera insultante mientras los miserables que les otorgan su voto, no tienen qué comer.

Dinero hay en las arcas del gobierno, sólo falta que lo distribuyan bien. Que llegue a las familias de escasos recursos. Sin engaños, como el de Guerrero con las viviendas para los damnificados de Ingrid y Manuel, que se pagaron y no se hicieron o que son inhabitables y sin servicios. Queda por distinguir quienes en esta hora de dolor son los malnacidos, si los primeros o éstos últimos.